L’école Sacré-Cœur (Chapleau) célèbre les Jeux olympiques

Le 10 février, l’école Sacré-Cœur (Chapleau) a célébré son carnaval annuel d’hiver sous le thème inspirant des Jeux olympiques d’hiver 2026. Après plusieurs semaines d’apprentissage en classe, incluant la découverte d’athlètes canadiens, la création d’œuvres artistiques et l’exploration des différentes disciplines olympiques, les élèves ont enfin pu vivre leurs propres mini jeux-olympiques.

Tout au long de la journée, les élèves de la maternelle à la 6ᵉ année ont parcouru huit stations sportives inspirées des épreuves olympiques. Parmi celles-ci figuraient le curling, le hockey, un biathlon adapté ainsi qu’une course au flambeau, permettant à chacun de vivre un moment sportif unique, stimulant et festif.

Cette journée haute en couleur a été marquée par les rires, la collaboration et un esprit d’équipe remarquable. Les organisateurs tiennent à souligner la contribution essentielle du personnel scolaire, dont l’engagement et la créativité ont permis de faire de cet événement une réussite mémorable pour tous les élèves.