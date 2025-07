L’Ontario libère le potentiel économique des minéraux critiques

Le gouvernement de l’Ontario investit jusqu’à 10 millions de dollars et lance l’édition 2025 du Programme ontarien d’aide aux petites sociétés d’exploration minière (POAPSEM) afin de soutenir l’exploration minérale au stade précoce. Appuyant le plan de protection de l’Ontario du gouvernement, cet investissement aidera des petites sociétés d’exploration minière et des prospecteurs licenciés à couvrir les coûts d’exploration précoce et de développement. Ces projets ont le potentiel de devenir les mines de l’avenir qui stimuleront la croissance économique, accroîtront la résilience, créeront des emplois et bâtiront des chaînes d’approvisionnement sûres en cette période d’augmentation de la demande mondiale et d’incertitude économique causée par les tarifs des É.-U.

« L’Ontario repose sur l’un des plus précieux dépôts de minéraux critiques du monde et l’économie mondiale frappe à notre porte, » a dit Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines. « Soutenir l’exploration au stade précoce est le moyen de libérer ce potentiel. L’Ontario a un plan ambitieux pour accélérer le développement responsable des ressources, couper le temps d’émission de permis de moitié et permettre plus d’exploration dans notre vaste pays. Ensemble, nous identifions les prochains projets majeurs de mise en valeur des ressources canadiennes qui créeront des emplois bien payés, renforceront notre économie et apporteront une prospérité durable à des collectivités de toute la province. »

Partout dans le monde, on recherche des sources stables de minéraux critiques produits de manière responsable et nécessaires aux véhicules électriques, à l’énergie propre et à la manufacture avancée. À l’occasion de son nouvel appel de demandes, l’Ontario présente deux nouvelles particularités qui contribueront à accélérer les projets liés aux minéraux critiques.

Volet nouveau prospecteur : Les prospecteurs licenciés de l’Ontario peuvent maintenant faire une demande allant jusqu’à 50 000 $ par projet, et le soutien additionnel à la participation autochtone amène le financement potentiel total à 65 000 $ par demandeur. Financement enrichi de participation autochtone : Le financement en vue de soutenir les emplois et les ouvertures d’affaires et pour les autochtones a augmenté, passant de 10 000 $ à 15 000 $ par projet au-delà du financement de base.

L’exploration précoce est souvent hautement risquée et le succès est long à venir. Environ 1 projet sur 1 000 a des chances de devenir une mine. L’incertitude combinée au besoin d’opérer en région éloignée et en terrain rempli de défis rendent difficiles pour ces sociétés d’obtenir l’investissement nécessaire pour faire avancer les projets. En aidant les entreprises et prospecteurs à absorber ces coûts, l’Ontario établit les bases de la croissance à longue échéance dans le secteur minier.

Le Programme ontarien d’aide aux petites sociétés d’exploration minière (POAPSEM) aide à couvrir jusqu’à 50 pour cent des coûts admissibles des projets d’exploration et de développement. Avec l’ajout du nouveau volet de financement et du financement enrichi pour la participation autochtone, les prospecteurs seront désormais admissibles à recevoir jusqu’à 65 000 $ par projet (y compris le soutien enrichi à la participation autochtone) et les petites sociétés d’exploration minière seront admissibles à recevoir jusqu’à 215 000 $ par projet (y compris le soutien enrichi à la participation autochtone). Les demandes au 6e appel de demandes du POAPSEM seront reçues en ligne par Paiements de transfert Ontario à compter du 3 juillet 2025, à 10 h HAE, jusqu’au 31 juillet à 16 h HAE. Le financement par l’intermédiaire du programme sera accordé aux projets approuvés sur la base du premier arrivé, premier servi.

« Nous protégeons la prospérité économique pour les générations à venir en libérant les vastes ressources de la province en minéraux critiques, » a dit Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. « Nous travaillons ensemble pour faire de l’Ontario l’économie la plus concurrentielle du G7. Cet investissement favorisera la croissance du secteur minier et la prospérité de nos travailleur(se)s et entreprises du secteur minier. »

L’investissement d’aujourd’hui soutient la Stratégie ontarienne relative aux minéraux critiques et s’ajoute aux 35 millions de dollars déjà annoncés en novembre 2024. Ceci inclut 23 millions de dollars pour soutenir l’exploration de tous les types de minéraux et 12 millions de dollars pour soutenir la découverte et le développement de minéraux critiques qui contribueront à bâtir une chaîne d’approvisionnement intégrée pour les nouvelles technologies.