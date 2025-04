La Commission des débats des chefs annonce les détails des débats des chefs

La Commission des débats des chefs annonce aujourd’hui où suivre les prochains débats des chefs ainsi que les langues dans lesquelles les débats seront disponibles.

Les deux débats des chefs, qui auront lieu le mercredi 16 avril à 20 h HAE (en français) et le jeudi 17 avril à 19 h HAE (en anglais), seront largement diffusés à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques.

La Société Radio-Canada et Canadian Broadcasting Corporation, en tant que producteurs des débats désignés par la Commission des débats des chefs pour produire les débats pour l’élection générale fédérale, distribueront gratuitement le signal à toutes les organisations médiatiques intéressées.

Une liste croissante d’organisations diffusera et/ou offrira en ligne les débats aux côtés des plateformes télévisuelles, numériques et de médias sociaux de CBC et Radio-Canada. Il s’agit notamment de médias nationaux comme CTV (incluant CTV News Channel, CP24 and BNN Bloomberg), Global, CPAC, APTN, OMNI, AMI, City News 24/7, Yahoo, C-SPAN aux États-Unis ainsi que BBC News et TV5 Monde à l’international. Les diffuseurs régionaux comprennent TVO, TFO et CHCH. Les distributeurs de presse écrite et de radio incluent L’actualité, La Converse, Les Coops de l’information, Le Devoir, ICI Première, La Presse, CBC Radio One, les stations NewsTalk de Bell Média, le réseau Corus Talk, Sirius XM, The Globe and Mail, Postmedia et le Toronto Star.

De plus, les débats seront offerts dans 15 langues. En plus des deux langues officielles, ils seront traduits simultanément en LSQ (Langue des signes québécoise) et ASL (American Sign Language) et offerts avec vidéodescription et en sous-titrage codé.

Conformément au mandat de la Commission d’accorder une attention particulière aux langues autochtones, le débat en français sera offert en cri de l’Est (dialecte du Nord et dialecte du Sud), en innu (innu de l’Est et innu de l’Ouest) et en inuktitut (dialecte du Nunavik), tandis que le débat en anglais sera offert en cris des plaines (dialecte en Y), en inuktitut (dialecte du Sud de Baffin) et en ojibwé (dialecte de l’Ouest).

OMNI Television assurera la traduction en direct des deux débats dans six autres langues : arabe, cantonais, italien, mandarin, pendjabi et tagalog.

Le producteur des débats, OMNI et APTN mettront en commun toutes les langues, ainsi que la vidéodescription, sur des chaînes YouTube dédiées aux deux débats. Les chaînes YouTube offertes par le producteur des débats resteront disponibles dans les jours et les semaines qui suivront les débats.

L’information au sujet d’où regarder ou écouter les débats, dans la langue de choix des Canadiens, sera disponible sur le site web de la Commission des débats des chefs avant chaque débat. Ces renseignements seront mis à jour régulièrement jusqu’au jour même de chaque débat.

À propos de la Commission des débats des chefs

La Commission des débats des chefs est un organisme public indépendant qui a pour mandat d’organiser deux débats des chefs lors des élections fédérales qui sont dans l’intérêt public, un en français et un en anglais, tout en portant une attention particulière aux langues autochtones. La Commission a la responsabilité de définir les critères de production, de promotion et de distribution des débats des chefs, tout en respectant l’indépendance journalistique pour ce qui est du contenu des débats et d’établir les critères de participation aux débats.

