LEVESQUE, Marius

le 1 mars 1931 – le 29 janvier 2025

Décédé paisiblement avec sa famille à ses côtés au Lady Dunn Health Services.

Époux bien-aimé de feu Monique. Père dévoué de Linda (feu J. Claude Bélanger), Jude (Marguerite DʼAmour), Sylvie (feu Lucien Cloutier), Sylvain (Sophie Boivert), Laurent (Denise Cormier), André-Gilles (Manon Gagnon), Lise (Daniel St-Pierre), feu Jean-Guy (Chantal Landry) et Stéphane. Grand-père de 23, arrière-grand-père de 53 et arrière arrière grand-père de 8. Laisse dans le deuil, sa sœur et ses belles- sœus et beaux-frères. Armande Lévesque (feu Roland Béland), Margueritte Lauzier (feu Yvan Paquet), Maurice Paquet (Marthe Lamoureux). Ainsi que plusieurs beau-fréres et belles-sœurs décédés (ées). Marius laissera un souvenir affectueux à ses nombreux neveux et nièces.

À la demande de Marius, la crémation aura lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie, en Ontario. Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.

(Les arrangements sont confiés à Kerry Funeral Home Ltd, Wawa, ON 1-800-439-4937). www.kerryfuneralhome

March 1, 1931 to January 29, 2025

Passed away with his family by his side at the Lady Dunn Health Centre.

Beloved husband of the late Monique. Devoted father of Linda (late J. Claud Belanger), Jude (Marguerite D’Amour), Sylvie (Lucien Cloutier), Sylvain (Sophie Boivert), Laurent (Denise Cormier), Andre-Gilles (Manon Gagnon), Lise (Daniel St-Pierre), the late Jean-Guy (Chantal Landry and Stephane. Grandfather of 23, great grandfather of 53 and great great grandfather of 8. He will be sadly missed by his sister and brothers-law and sisters-in-laws and brothers-in-law Armande Levesque (late Roland Beland), Marguerite Lauzier (late Yvan Paquet) Maurice Paquet (Marthe Lamoureux) and predeceased by his other brothers-in-law and sisters-in-laws. Marius will be lovingly remembered by his many nieces and nephews.

At Marius’ request, cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie. A celebration of his life will be held at a later date.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa