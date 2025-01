Les ministres du Premier Ford traite les questions comme la musique, et les évitent est leur danse

Ces dernières années, il y a eu plusieurs émissions télévisées populaires où des danseurs essaient de percer dans l’industrie du divertissement. Certaines de ces émissions jumellent des amateurs à des célébrités. Bien que je ne sois pas un grand fan de ce genre de programme, je dois avouer qu’il m’arrive parfois d’attirer l’attention lors des pow-wows. D’après les sourires et les rires des autres danseurs et du public, mes compétences laissent visiblement à désirer. Je laisse à votre imagination le soin de deviner pourquoi mes mouvements suscitent autant de réactions.

Comme vous le savez sans doute, l’un des rôles principaux d’un député provincial est de porter la voix de ses électeurs à l’Assemblée législative, de poser les questions que les gens souhaitent poser, et de tenir le gouvernement responsable de ses décisions. C’est une responsabilité que je prends très au sérieux. Cependant, avec les années, j’ai appris que beaucoup de ministres et de députés du gouvernement n’ont pas toujours cette même rigueur lorsqu’il s’agit de fournir des réponses claires et informatives.

Quand un député pose une question à un ministre, il est limité à une question initiale suivie d’une question supplémentaire. Pourtant, rien dans les directives parlementaires n’exige que la réponse d’un ministre réponde directement à la question posée.

Grant Ainsley a écrit un article publié le 13 mai 2024 intitulé Why Do Politicians Refuse to Answer Questions, l’article explique que les raisons incluent :

Éviter de faire des déclarations qui pourraient provoquer une controverse ou un retour de bâton.

Rester fidèle aux messages et points de discussion soutenant les politiques gouvernementales.

Suivre une stratégie politique pour renforcer les succès du gouvernement ou affaiblir ses opposants.

Éviter un examen minutieux des médias, car chaque mot d’un responsable gouvernemental est analysé et interprété.

Cependant, ces tactiques ont des effets dévastateurs :

Érosion de la confiance du public envers les politiciens.

Manque de reddition de comptes.

Frustration publique face à l’incapacité de résoudre des problèmes réels.

Encouragement de l’apathie, menant à un désengagement civique et au recours à des alternatives moins souhaitables.

Un exemple ici, dans Algoma-Manitoulin, illustre bien ce problème. Plusieurs communautés autour du site de gestion des résidus d’uranium d’Agnew Lake, près de Nairn Centre, ont demandé l’aide de mon bureau après avoir découvert un projet massif dont ni la municipalité ni les résidents n’étaient informés. Lorsqu’ils ont demandé des explications aux gestionnaires du site, on leur a répondu que les détails du projet étaient confidentiels. Mais pourquoi ?

Après des semaines d’enquête, nous avons découvert que le gouvernement prévoyait de transporter des milliers de tonnes de résidus de niobium et matériaux agrégés, contenant des éléments radioactifs comme l’uranium et le thorium, depuis un site près de North Bay vers Agnew Lake. Pourtant, malgré les dangers à court et long terme, le gouvernement n’a pas communiqué cette information cruciale aux autorités locales ni aux résidents.

En cas d’accident ou de déversement, les autorités locales n’auraient pas été en mesure de réagir adéquatement pour protéger les premiers répondants et assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau local. Transporter des matériaux dangereux sur des routes publiques et à travers plusieurs communautés est une entreprise risquée qui aurait dû être largement discutée et planifiée avec la population concernée.

Lorsque la nature du projet a été découverte, les municipalités et les résidents voisins ont été outrés. Cette absence de consultation et de transparence de la part du gouvernement est tout simplement inacceptable.

À la lumière de cet échec, j’ai écrit au premier ministre Ford et au ministre des Mines, l’honorable George Pirie, pour exiger des explications et demander pourquoi les communautés n’avaient pas été consultées avant le début du projet.

Et c’est là que le bal a commencé. Le ministre Pirie, visiblement inspiré par la musique Twist des années 60, a présenté une performance digne des mouvements de rotation et de contorsion. Il a affirmé que les ministères avaient informé les dirigeants locaux et les avaient même invités à soumettre des commentaires. Cependant, il a révélé que cette consultation avait eu lieu entre 2018 et 2019, soit six ans avant.

Pour ne pas être en reste par rapport à son collègue George Pirie, la ministre de la Santé Sylvia Jones a offert aux résidents du Nord de l’Ontario des pas de danse élégante en esquivant les questions sur les améliorations promises au Programme de subvention pour frais de transport à des fins médicales dans le Nord. En janvier dernier, la ministre Jones avait inclus dans le nouveau budget des promesses de mettre à jour les taux et avantages d’un programme vieux de plus de 20 ans afin de le moderniser.

Pendant des mois après cette annonce, mon bureau a reçu presque quotidiennement des appels et des courriels demandant des détails sur les changements et leur date d’entrée en vigueur. Chaque fois que nous avons contacté le bureau de la ministre, la réponse était la même : « bientôt ». Enfin, après avoir valsé élégamment sur la piste de danse de l’Assemblée législative pendant sept ou huit mois, la ministre s’est engagée pour décembre 2024.

Était-ce si difficile que ça ? Pourquoi les résidents du Nord ont-ils dû subir des mois de réponses floues et embellies simplement pour obtenir une date et pouvoir planifier ?

Si vous voulez mon avis, l’un des ministres les plus habiles à danser autour des questions sans jamais y répondre directement est le ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria. Certains se souviendront que j’ai demandé à plusieurs reprises des détails sur le remplacement du pont tournant vers l’île Manitoulin. Les résidents de l’île veulent savoir quand la construction commencera et combien cela coûtera.

Le 5 novembre, pendant la période de questions à l’Assemblée législative, j’ai exprimé la frustration des résidents et des propriétaires d’entreprises face aux retards fréquents ou à l’impossibilité de traverser à cause des pannes et des réparations répétées du pont tournant. Après des années d’évaluations et d’enquêtes, le dernier budget incluait des fonds pour la construction d’un pont de remplacement. Pourtant, pas une seule pelle n’a encore touché le sol.

J’ai demandé au ministre Sarkaria quand les résidents de l’île peuvent espérer voir le début des travaux. La réponse du ministre a offert aux députés une impressionnante routine de danse Hip-Hop. Il a rebondi, oscillé et fait des mouvements syncopés tout en vantant avec fierté les plans de son ministère d’investir 28 milliards de dollars dans les routes, ponts et autoroutes – sur les 10 prochaines années. Il a également réaffirmé que le ministère comprenait l’importance de ce pont en tant que lien de transport essentiel. Ensuite, il m’a fait l’honneur de m’intégrer à sa routine Hip-Hop, en disant : « I would hope that member stands up for his residents in the north, stands up for his community, and especially that specific project … I’m hoping to count on that member’s support to ensure that we continue the process of getting that bridge under construction and built for the people in the community and for those in the north who use it. »

Bien sûr, je le soutiens. C’est précisément pourquoi j’ai posé la question. Aussi désagréable que cela soit à dire, la routine de danse du ministre Sarkaria est toute en fioritures et sans exécution – tout comme son pont.

En observant les nombreuses performances je ne peux m’empêcher de me demander si une formation à l’École de danse Ford est obligatoire pour tous les ministres, ou s’ils sont sélectionnés pour leur talent quasi inné à éviter les réponses directes au peuple de l’Ontario.

Comme toujours, je vous invite à me contacter pour discuter de ces enjeux ou d’autres questions provinciales. Mon bureau est accessible par courriel à [email protected] ou au 1-800-831-1899.