News from the Park – Le système de soins de santé de Doug Ford, un monstre fragmentaire

Halloween vient de venir et aller. L’une de mes vacances préférées, j’ai toujours été un admirateur de la créativité exposée à cette période de l’année. Qu’il s’agisse des décorations élaborées que les gens mettent sur leurs maisons, des merveilleux costumes dans lesquelles les tricheurs apparaissent à ma porte, ou même simplement des histoires effrayantes fantastiques qui sortent en l’honneur de l’occasion.

Quand il s’agit d’histoires d’horreur, j’ai toujours été un admirateur des classiques. L’un de mes préférés est Frankenstein de Mary Shelly. Dans l’histoire, le Dr Victor Frankenstein entreprend une tentative malheureuse de créer une nouvelle vie en assemblant des parties du corps qu’il a volées dans un cimetière et en les soumettant à un traitement mystérieux qui comprend des éclairs. À la fin, il crée un monstre qui est évité par les gens du village qui sont horrifiés par le travail du Dr Frankenstein. Le livre et les nombreux films inspirés par celui-ci sont parfaits pour vous mettre dans l’esprit d’Halloween.

L’Assemblée législative siégeait à l’Halloween cette année, et l’une des questions dont nous avons discuté était la crise actuelle des soins de santé et la pénurie de médecins que nous avons en Ontario. Compte tenu de la journée et des discussions des médecins, mon esprit a été attiré par l’histoire de Frankenstein, et j’ai eu une prise de conscience ; le premier ministre Ford est en train de créer son propre « monstre de Frankenstein » avec notre système de santé publique. Je sais que cette pensée peut sembler un peu stupide, mais laissez-moi vous expliquer.

Depuis son entrée en fonction en 2018, le premier ministre Ford et ses ministres de la Santé ont entrepris un projet visant à vider stratégiquement notre système de santé publique, tout en amenant lentement les entreprises privées de soins de santé dans le mélange. En même temps, ils ont retiré de nombreux services de santé locaux et communautaires au profit d’organismes massifs et centralisés.

Cela a commencé en 2019 sous Christine Elliott, qui a introduit la Loi sur la santé de la population qui a centralisé tous les services de santé de l’Ontario sous un superorganisme appelé Santé Ontario et a supprimé les protections pour empêcher les entreprises à but lucratif de rendre des services hospitaliers. Elle a par la suite été mise à profit par la Loi sur votre santé de la ministre Sylvia Jone , qui permettait aux cliniques de diagnostic et de chirurgie à but lucratif de facturer des services à l’Assurance maladie de l’Ontario.

En donnant aux entreprises privées l’accès aux budgets publics, la privatisation réelle de notre système de santé n’est pas évidente pour l’observateur occasionnel. À l’extérieur, à bien des égards, il semble que peu de choses ont changé. Mais lorsque vous jetez un coup d’œil aux rouages internes, vous verrez que le système est maintenant un patchwork d’entreprises à but lucratif aux côtés du système de santé publique auxquels nous sommes habitués.

En pratique, cela prend quelques formes.

Un exemple que je viens de mentionner est de permettre aux cliniques diagnostiques et chirurgicales à but lucratif de prendre en charge les patients et de facturer l’Assurance maladie de l’Ontario. Cela a été présenté comme une méthode pour réduire l’arriéré, mais cela a amené ces cliniques à détourner des fonds destinés à notre système public pour augmenter leurs marges bénéficiaires. En fait, en novembre de l’année dernière, cbc a révélé que certaines cliniques à but lucratif étaient payées plus que les hôpitaux pour effectuer exactement les mêmes chirurgies. À peu près à la même époque, il y avait des cliniques de diagnostic à but lucratif prises en charge par les patients en ajoutant des frais non couverts par l’Assurance maladie de l’Ontario aux factures que ces patients devaient ensuite couvrir de leur poche.

Un autre exemple de cette privatisation rampante est la dépendance croissante des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée, en particulier dans le Nord, pour embaucher du personnel temporaire par l’entremise d’organismes privés. C’est un problème dont j’entends constamment parler de la part des dirigeants des hôpitaux et des foyers de soins d’Algoma-Manitoulin. Ces agences de recrutement à but lucratif facturent le double, voire le triple, du salaire moyen d’une infirmière ou d’un PSSP.

Avec la pénurie actuelle de ressources humaines en santé, aggravée par la loi sur le plafonnement des salaires du gouvernement Ford, les hôpitaux des petites communautés comme la nôtre n’ont pas d’autre choix que de verser des sommes massives à ces organismes à but lucratif pour maintenir les services à pleine capacité. Il en résulte qu’une partie de plus en plus importante de leurs budgets est détournée dans les poches des actionnaires, au lieu de faire attention.

Un exemple très récent est vu dans les problèmes qui ont été soulevés avec la nouvelle agence de Santé à domicile Ontario créée par la Loi sur les soins pratiques à domicile ou le projet de loi 135.

Le projet de loi 135 a fusionné tous les organismes locaux de services de soins à domicile en un seul super organisme appelé Santé Ontario à domicile. Le ministre a assuré aux Ontariennes et aux Ontariens que cela créerait une meilleure norme de soins pour les soins à domicile à l’échelle de la province et créerait des économies en contractant toutes les soumissions d’achat par l’intermédiaire d’un seul organisme.

Au cours du dernier mois, ce que nous avons vu se dérouler est exactement le contraire. Depuis septembre, les médecins de tout l’Ontario ont décrit un « effondrement des soins à domicile », car ils n’ont pas été en mesure d’approvisionnement nécessaire pour les patients. Des personnes de l’industrie de l’approvisionnement médical ont signalé que Santé Ontario à domicile livrait la liste des médicaments assurés trop tard et commandait des quantités insuffisantes de fournitures, même si on leur avait dit qu’elles n’en auraient pas assez. Ajouté au fait que, dans le cadre du nouveau système, ces fournitures doivent être disponibles sur d’immenses zones géographiques, il a fallu jusqu’à 12 fois le délai requis pour arriver aux patients qui en ont besoin, dans certains cas pour que les fournitures montrent les composants nécessaires manquants, ou même pour que les soignants doivent acheter leurs propres fournitures médicales sur leur centime pour s’assurer que leurs proches n’y vont pas sans soin.

J’espère que vous pourrez maintenant voir le monstre fragmentaire que le premier ministre Ford a créé à partir du système de soins de santé de l’Ontario. Attacher les entreprises à but lucratif au système public à but non lucratif de multiples façons inutiles, en prenant tous les services de santé locaux et en les mélangeant en agences géantes. Et tout comme le Dr Frankenstein qui a volé les morceaux pour son monstre dans la nuit, le premier ministre fait avancer son programme de privatisation tout en le cachant à la vue du public.

Mais là où le monstre de Frankenstein était un personnage incompris et pitoyable, la monstruosité du premier ministre en matière de soins de santé cause le chaos et la souffrance des Ontariens qui ne peuvent pas avoir accès en temps opportun aux soins médicaux.

La privatisation et la centralisation de la prestation des soins de santé en Ontario sont une mission du gouvernement depuis le premier jour. Le premier ministre et ses ministres ont essayé de présenter ces mesures comme une voie à suivre parce que notre système se trouvait dans une situation désespérée. Mais le fait est qu’il y avait (et il y a encore) d’autres options que ce gouvernement progressiste-conservateur devrait poursuivre.

Il est important que les Ontariennes et Ontariens reconnaissent ce que fait le gouvernement en matière de soins de santé. Si nous permettons au premier ministre de continuer à construire son monstre des soins de santé à but lucratif en secret, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne remplace le système public que nous aimons, pour de bon.

Comme toujours, je vous invite à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou appeler sans frais le 1-800-831-1899.

Michael Mantha, député provincial

Algoma-Manitoulin