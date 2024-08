Pendant plusieurs crises, Ford donne la priorité à l’alcool

L’été bat enfin son plein à travers Algoma-Manitoulin, et avec lui vient une appréciation renouvelée pour toutes les choses que notre région a à offrir. Évidemment, nous sommes bénis avec des ressources naturelles abondantes dans notre coin de la province. Nous avons un accès facile à des lacs immaculés, des forêts, des sentiers de randonnée et des terrains de camping, qui offrent à nous, les Nordistes, de nombreuses façons de nous détendre et de passer notre temps libre.

Dans le même esprit, nous sommes également dotés de nombreuses merveilleuses “ressources humaines” dans notre circonscription. Pendant la pause estivale de l’Assemblée législative, je passe beaucoup de temps à assister à des événements et festivals organisés par diverses municipalités, groupes caritatifs et organisations communautaires qui prennent le temps de rassembler les gens pour célébrer nos communautés et tout ce qu’elles ont à offrir. Dans une région rurale comme la nôtre, ces événements sont des rappels importants des liens que nous avons les uns avec les autres et des façons dont nous pouvons tous nous rassembler en période de joie, mais aussi en période de besoin.

De nombreuses façons, l’esprit communautaire reflète ce que j’essaie d’apporter à mon travail en tant que politicien à Queen’s Park. Fomenter des communautés saines qui disposent des ressources, des infrastructures et des services pour prospérer est, à mon avis, l’objectif essentiel de l’entreprise publique. Malheureusement, ce principe de base est mis de côté par le gouvernement Ford, qui a décidé de gaspiller les ressources publiques au profit des grandes entreprises.

De nombreux exemples de cette tendance existent, y compris faire de l'Ontario la province avec les plus grandes subventions aux entreprises ou dépenser une plus grande partie du budget de la santé pour des entreprises de soins de santé à but lucratif. Cependant, la question qui fait les gros titres ce mois-ci porte sur l'accord mal conçu pour dépenser des millions de dollars afin de mettre de l'alcool dans des détaillants privés.

Pour résumer pour les lecteurs, cette saga a commencé en mai lorsque le premier ministre a annoncé que son gouvernement avait conclu un accord avec The Beer Store pour rompre le Master Framework Agreement (MFA) qui régissait la vente d’alcool en dehors de la LCBO. L’accord allouait 225 millions de dollars du gouvernement à The Beer Store afin que le MFA puisse se terminer un peu plus d’un an avant la date prévue. J’ai déjà écrit sur la façon dont cette utilisation de l’argent public est une insulte pour les Ontariens qui ont du mal à trouver un médecin de famille, qui attendent des heures aux urgences ou qui ne peuvent pas trouver de garde d’enfants abordable dans leur communauté.

Le 5 juillet, les employés de la LCBO, organisés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), ont déclenché une grève pour exiger une amélioration des salaires, des conditions de travail et une révision de l’intention du gouvernement d’introduire des cocktails préfabriqués dans d’autres points de vente. Le 23 juillet, la grève a pris fin avec la signature d’un nouveau contrat de trois ans qui comprenait des augmentations de salaire, la conversion de 1 000 employés occasionnels en employés à temps plein et une garantie qu’aucun magasin LCBO ne fermerait pendant la durée de l’accord.

Cependant, la vente de cocktails prémélangés, de bière, de vin et de cidre dans les dépanneurs, les épiceries et les stations-service avance selon un calendrier accéléré. Cela me laisse perplexe, en tant que quelqu’un qui entend quotidiennement les préoccupations des électeurs sur ce qu’ils veulent que le gouvernement aborde. Tout au long de mes déplacements à travers la circonscription cet été, j’entends les gens d’Algoma-Manitoulin me dire qu’ils sont préoccupés par leur accès aux soins de santé, alors que nous voyons les urgences menacer de fermer, les temps d’attente s’allonger et les hôpitaux manquer d’argent. Les gens me disent qu’ils ont du mal à se loger et à payer l’électricité et les épiceries.

Rarement, presque jamais, des gens m’ont approché pour me dire à quel point il est difficile d’acheter leur alcool à une LCBO ou à une Beer Store.

Non seulement cette nouvelle politique gouvernementale n’est pas une priorité pour la plupart des gens en Ontario, mais elle est également une source de préoccupation pour moi en tant que députée provinciale qui veut voir le parti au pouvoir utiliser nos ressources publiques judicieusement.

Quelle que soit votre opinion idéologique sur la libéralisation de l’alcool, il est indéniable que la LCBO est une source de revenus pour la province de l’Ontario. Elle contribue environ 2 milliards de dollars par an aux caisses provinciales par le biais de ses opérations de vente au détail et en gros. C’est également l’un des meilleurs outils du gouvernement pour promouvoir et distribuer des produits alcoolisés fabriqués en Ontario, étant donné notre capacité à définir les politiques d’approvisionnement pour les sociétés de la Couronne. Déplacer ces ventes vers le secteur privé signifiera une baisse des revenus pour la LCBO détenue par le public.

Le premier ministre a été prompt à essayer de minimiser cette préoccupation en affirmant que les recettes fiscales et les opérations de gros de la LCBO augmenteront et compenseront la baisse des ventes au détail. Cependant, cela est difficile à croire, étant donné que le commerce de détail représente 79,4 % de tous les profits de la LCBO chaque année. Son gouvernement n’a pas encore présenté les chiffres étayant l’affirmation du premier ministre Ford. Lorsque le ministre des Finances a été interrogé sur la baisse possible des revenus de la LCBO lors d’une interview avec CityTV, il a répondu : “Who knows.” Ce n’est guère une réponse qui inspire confiance dans le fait que le plan du gouvernement est une approche réfléchie des politiques publiques qui rapportera des avantages aux Ontariens.

Enfin, il faut aussi noter que, à mesure que les ventes d’alcool augmentent, les coûts associés à notre système de santé, de justice et de services sociaux augmenteront également. Déjà, l’Ontario a dépensé plus de 7 milliards de dollars en interventions liées à l’alcool l’année dernière, selon l’évaluation canadienne des politiques en matière d’alcool 3.0. Les experts s’accordent tous à dire qu’à mesure que les ventes d’alcool s’étendent à plus d’endroits, la consommation augmentera, tout comme les coûts pour la province. Avec ces systèmes déjà privés de ressources par le gouvernement Ford, des charges supplémentaires les mettront en difficulté pour fournir aux Ontariens les services dont ils ont besoin.

Changer la façon dont nous vendons de l’alcool en Ontario n’est pas une mauvaise chose en soi. Cependant, l’approche que prend le gouvernement sous la direction du premier ministre Ford est chaotique, gaspilleuse et irresponsable. Cela nous prépare à prendre du retard et à avoir un impact négatif sur nos communautés.

Je sais qu’à travers Algoma-Manitoulin, nous nous soucions des communautés dans lesquelles nous vivons. Je le vois à chaque foire, chaque pow-wow, chaque commémoration et parade. Les gens font confiance aux politiciens et aux gouvernements pour protéger et améliorer les ressources qui constituent le tissu de notre communauté.

Si acheter de l’alcool n’est pas une crise, pourquoi est-ce la priorité absolue du premier ministre Ford ?

Je m’exprimerai toujours contre une mauvaise politique. Ce projet de vente d’alcool au détail par le premier ministre Ford est une telle mauvaise politique qui nuit aux santés physiques, et financières des Ontariennes.

Comme toujours, je vous invite à contacter mon bureau à propos de ces questions ou de toute autre affaire provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou appeler t au 1-800-831-1899.