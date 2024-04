Les Canadiennes et Canadiens ne peuvent pas payer le prix de Pierre

Vendredi, le porte-parole du NPD en matière de Santé, Peter Julian (New Westminster—Burnaby), a dénoncé la campagne active de Pierre Poilievre visant à supprimer les soins dentaires et l’assurance-médicaments sur lesquels les gens comptent pour réduire les coûts.

« Les Canadiennes et Canadiens sont frustrés par un gouvernement qui reste les bras croisés alors que la hausse des prix leur rend la vie plus difficile. Les gens doivent choisir entre payer leurs factures ou faire leurs courses. C’est pourquoi les néo-démocrates se sont battus pour obtenir des mesures visant à réduire les coûts pour les travailleuses et travailleurs canadiens – soins dentaires, gratuité des contraceptifs, des médicaments contre le diabète et des repas pour les enfants dans les écoles, a déclaré M. Julian. Or, Pierre Poilievre dit non à ces programmes. Il veut supprimer l’assurance-médicaments et les soins dentaires des Canadien·nes, bien qu’il bénéficie lui-même d’une couverture complète depuis le début de sa carrière politique, aux dépens des contribuables canadiens. C’est une honte.

Pendant ce temps, lorsqu’il était au gouvernement, il a donné 60 milliards de dollars d’aides à de riches entreprises. C’est le prix de Pierre. Les PDG obtiennent plus et vous obtenez moins. »

Dans le budget fédéral de cette semaine, les néo-démocrates ont obtenu la gratuité des contraceptifs pour 9 millions de personnes et des médicaments contre le diabète pour 3,7 millions de personnes. Malgré tous ces acquis, Pierre Poilievre veut ramener les Canadien·nes en arrière. Ce n’est pas une surprise puisque, lorsqu’il était ministre du gouvernement Harper, le financement des soins de santé a été réduit de 43,5 milliards de dollars.

« Pierre Poilievre veut couper dans les programmes qui réduiront les coûts pour les aîné·es, les familles monoparentales, les étudiant·es et les familles de travailleurs. Mais il est plus qu’heureux de continuer de distribuer des milliards aux riches PDG des grandes chaînes d’épicerie et des grandes sociétés pétrolières qui surfacturent la population canadienne, a ajouté M. Julian. Il veut encore plus de subventions pour aider les PDG à devenir de plus en plus riches, alors que les gens qui travaillent fort doivent se contenter de peu et économiser. C’est le prix de Pierre. Les Canadiennes et Canadiens méritent mieux.

Grâce aux néo-démocrates, vous obtenez plus et payez moins. »