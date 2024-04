Hydro One reçoit l’autorisation de devenir le fournisseur d’électricité local de la communauté de Chapleau

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) et la Société de services publics de Chapleau (Chapleau Hydro) ont annoncé aujourd’hui que la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a approuvé leur demande pour qu’Hydro One devienne le fournisseur d’électricité du canton de Chapleau. Ce partenariat contribuera à créer de la valeur à long terme grâce à un service clients exceptionnel, à une plus grande efficacité et à des investissements locaux.

« Nous sommes heureux de la décision positive de la CEO, car le partenariat avec Hydro One apportera des avantages considérables à la population de Chapleau », a déclaré le maire Ryan Bignucolo, du canton de Chapleau. « Grâce à leur présence locale et à leurs activités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous prévoyons une amélioration du service et de la valeur pour notre canton et ses environs. Notre réseau électrique local nécessite des investissements et une modernisation importants, et je me réjouis du soutien d’Hydro One pour préparer Chapleau à un avenir plus avancé et mieux connecté. »

« Nous desservons depuis longtemps le nord de l’Ontario et nous sommes ravis et fiers de nous joindre à la communauté de Chapleau et d’être un partenaire communautaire de poids », a déclaré Teri French, vice-présidente directrice, Sécurité, Opérations et Expérience clients, Hydro One. Ce partenariat dynamisera la vie dans le canton de Chapleau grâce à notre investissement continu dans un service clients exceptionnel, des opérations sûres et efficaces et une présence locale. Nous remercions le maire Ryan Bignucolo et l’équipe de Chapleau Hydro pour leur dévouement et leur partenariat. »

La transaction devrait être conclue dans les prochains mois.Le produit de la vente de Chapleau Hydro devrait être utilisé pour investir dans des services communautaires essentiels, notamment l’usine de traitement d’eau, les services d’incendie et l’aéroport du canton.

Chapleau Hydro dessert environ 1 200 clients et appartient au canton de Chapleau. Le 6 novembre 2023, Hydro One a signé un accord définitif avec la Société de services publics de Chapleau pour acquérir les activités de distribution de Chapleau Hydro afin de desservir les clients du canton de Chapleau. L’accord comprenait l’achat des actifs de distribution d’électricité de Chapleau Hydro pour un montant d’environ 2,3 millions de dollars, sous réserve d’ajustements.