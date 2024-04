Le NPD obtient une augmentation du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

Les néo-démocrates ont annoncé qu’après avoir passé des années à pousser les libéraux à agir, le NPD a obtenu une augmentation du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le personnel de recherche et de sauvetage. Cette augmentation du crédit d’impôt apporte une aide financière indispensable aux bénévoles qui défendent nos communautés.

“Nous avons tant de héros méconnus dans le Nord de l’Ontario qui donnent de leur temps pour la lutte contre les incendies volontaires “, a déclaré le député néo-démocrate Charlie Angus (Timmins-Baie James). “Ils méritent d’être reconnus et soutenus. C’est pourquoi les néo-démocrates ont mené la lutte pour une augmentation du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires.

“Je suis fier du travail accompli par le caucus néo-démocrate pour obtenir cette augmentation afin de respecter les membres de nos communautés. Les communautés rurales sont souvent ignorées par Ottawa, mais aujourd’hui cela change grâce aux néo-démocrates.”

Depuis des années, le NPD demande une augmentation du crédit d’impôt pour les pompiers afin d’offrir aux pompiers volontaires une aide financière et une formation supplémentaire. En 2021, le député néo-démocrate Gord Johns a présenté un projet de loi visant à aider les pompiers volontaires et les équipes de recherche et de sauvetage à faire face aux coûts croissants et à encourager l’embauche et la rétention en augmentant leur crédit d’impôt. En février, la députée néo-démocrate Carol Hughes a déposé des pétitions en faveur du crédit d’impôt et, aujourd’hui, le NPD a tenu parole.

“Les collectivités rurales ont toujours compté sur le travail désintéressé des pompiers volontaires et des bénévoles en recherche et sauvetage “, a ajouté la députée néo-démocrate Carol Hughes (Algoma-Manitoulin-Kapuskasing). “Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur ces personnes qui fournissent des services essentiels tout en risquant leur vie pour aider et protéger nos collectivités. C’est une bonne journée pour les pompiers et les bénévoles en recherche et sauvetage. Les néo-démocrates continueront à se battre pour améliorer la vie des personnes qui font tant pour nos communautés.