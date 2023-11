L’Ontario fait équipe avec une Première Nation pour protéger le caribou dans le Nord

Le gouvernement de l’Ontario a achevé une entente avec la Première Nation anichinabée de Biigtigong afin d’aider à rétablir la population de caribous dans le Nord. Cet investissement d’environ un million de dollars appuiera une initiative pluriannuelle qui vise à rétablir la population boréale locale de caribous et à restaurer une importante caractéristique culturelle, historique et écologique pour la Première Nation anichinabée de Biigtigong.

« Cette entente constitue un jalon important de l’engagement de notre province à protéger et à rétablir la population boréale de caribous, ce qui est, comme nous le savons, un effort continu à long terme, a déclaré Andrea Khanjin, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Je suis fière de travailler avec la Première Nation anichinabée de Biigtigong pour contribuer à rétablir une espèce importante non seulement pour la santé des forêts boréales de l’Ontario, mais également pour le bien-être d’une communauté. »

Dans le cadre de ce projet, la Première Nation anichinabée de Biigtigong collaborera avec des spécialistes environnementaux et de la faune, avec le gouvernement fédéral, des Premières Nations et des partenaires du secteur privé en vue d’établir une population boréale autonome de caribous le long des rives nord-est du lac Supérieur.

Ce projet est financé par le Programme d’intendance pour la conservation du caribou, un programme de 20 millions de dollars conçu pour soutenir des projets qui visent à maintenir et à rétablir les populations de caribous dans la province. Ce programme soutient le travail d’organismes à but non lucratif, de communautés autochtones et d’autres groupes qui participent aux activités de protection du caribou, comme la restauration et la protection de l’habitat sur le terrain, sa surveillance, et les activités scientifiques et de recherche connexes.

Cette entente, conclue avec la Première Nation anichinabée de Biigtigong, reflète la dernière mesure du travail continu l’Ontario visant à mettre en œuvre l’Accord sur la conservation du caribou, population boréale, en Ontario. Quinquennal, ce dernier a été signé avec le gouvernement du Canada et établit un cadre général qui définit des engagements de collaboration, notamment des activités de gestion, de protection et de restauration de l’habitat proposées par les gouvernements fédéral et provincial en vue de préserver et de rétablir la population de caribous.