L’Ontario inaugure la construction d’un foyer de soins de longue durée à Marathon

Les travaux de construction d’un nouveau foyer de soins de longue durée sont en cours à l’Hôpital général Wilson Memorial, à Marathon. Ce foyer est l’un des 67 projets de foyers de soins de longue durée dont la réalisation a été accélérée cet automne grâce à l’augmentation de la subvention provinciale pour le financement de la construction accordée par le gouvernement de l’Ontario pour les travaux de construction commencés avant le 31 août 2023. Cela fait partie de l’engagement pris par le gouvernement de l’Ontario pour construire ou moderniser plus de 58 000 lits de soins de longue durée dans toute la province.

« Félicitations au North of Superior Healthcare Group pour la pose de la première pierre de ce nouveau foyer. Notre gouvernement est en train de redresser les soins de longue durée et œuvre à la construction de foyers dans les collectivités que les aînés ont contribué à faire vivre, a déclaré Stan Cho, ministre des Soins de longue durée. Nous franchissons une étape importante aujourd’hui à Marathon, Biigtigong Nishnaabeg et Netmizaaggamig Nishnaabeg, grâce à l’ajout d’un plus grand nombre de lits dont le Nord de l’Ontario a un besoin urgent. Une fois les travaux de construction achevés, 14 résidents auront un nouveau chez-soi à la fois moderne et confortable. »

Le nouveau foyer sera rattaché à l’Hôpital général Wilson Memorial et entièrement intégré à l’infrastructure existante : il fera partie d’un campus de soins offrant un accès direct aux services de l’hôpital, y compris à un département de physiothérapie sur place. La nouvelle aile de soins de longue durée de l’hôpital comptera 14 nouveaux lits dans des chambres individuelles (pour une seule personne) et basiques (pour deux personnes). La conception modernisée s’articule autour de « secteurs résidentiels » qui visent à créer des espaces de vie plus intimes et familiers pour les résidents, avec des salles à manger, des salles d’activités, des salons et des chambres.

Les résidents autochtones auront accès à des services culturellement appropriés, notamment à un espace culturel où les résidents et leurs familles pourront tenir des cérémonies et recourir à des pratiques de guérison. Le foyer devrait être achevé et accueillir ses premiers résidents à l’été 2025.

Le nouveau foyer de Marathon est l’un des 67 foyers bénéficiant de la nouvelle augmentation de la subvention pour le financement de la construction, qui a été conçue pour stimuler le début des travaux de construction d’un plus grand nombre de foyers de soins de longue durée dans l’ensemble de l’Ontario. Dans le cadre de ce programme, 67 projets ont satisfait à tous les critères d’approbation du gouvernement pour démarrer la construction : ainsi, 11 199 lits sont en cours de création ou de modernisation selon des normes de conception modernes dans toute la province.

Le gouvernement s’emploie à redresser les soins de longue durée pour que les personnes âgées de l’Ontario bénéficient de la qualité de soins et de vie dont elles ont besoin et qu’elles méritent, aujourd’hui et à l’avenir. Ces efforts reposent sur quatre piliers : la dotation en personnel et les soins; la qualité et l’application de la loi; la construction de foyers modernes, sûrs et confortables; et l’accès plus rapide et plus commode des personnes âgées aux services dont elles ont besoin.