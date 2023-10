L’Ontario célèbre le Mois de l’histoire des femmes

Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, a fait la déclaration suivante :

« En octobre, notre gouvernement est fier de se joindre aux Ontariennes et Ontariens pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes. C’est l’occasion d’honorer les contributions que les femmes ont apportées à leurs familles, à leurs communautés et à leurs lieux de travail dans toute la province. Ces femmes sont une source d’inspiration incroyables pour la prochaine génération de femmes et de filles qui vont continuer à remettre en question le statu quo, font progresser l’égalité des sexes et font de l’Ontario un meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir pour les générations à venir.

Le thème de cette année, « À travers son regard : Célébrons la diversité au féminin », reconnaît et met en lumière les contributions de femmes issues de milieux divers, notamment les femmes autochtones, francophones, racialisées, rurales, immigrées, handicapées et les personnes 2SLGBTQQIA+.

Chaque jour, les femmes enrichissent l’Ontario de leurs expériences, de leurs connaissances et de leurs points de vue uniques. Qu’elles innovent dans les secteurs de la science et de la technologie, qu’elles créent et dirigent leur propre entreprise, qu’elles construisent des maisons pour de jeunes familles, qu’elles éduquent la prochaine génération de dirigeants, qu’elles cultivent notre nourriture ou qu’elles s’occupent de nos plus vulnérables, la pleine participation des femmes est impérative pour le présent – et l’avenir – de notre province.

Notre gouvernement prend des mesures pour aider les femmes et les filles à s’épanouir à la maison, au travail et dans leurs communautés. Il s’agit notamment de soutenir des options de garde d’enfants abordables, d’accroître l’exposition aux STIM et aux métiers spécialisés à un âge plus précoce, de rendre les lieux de travail plus sûrs et d’offrir une formation ciblée, un développement des compétences et des possibilités d’emploi aux femmes confrontées à des obstacles sociaux et économiques, afin d’accroître leur participation à la main-d’œuvre et d’acquérir une sécurité et une indépendance financières, en particulier dans les secteurs où elles ont été traditionnellement sous-représentées.

En ce Mois de l’histoire des femmes, j’encourage les Ontariennes et les Ontariens de toute la province à célébrer les réalisations exceptionnelles et les contributions importantes des femmes qui ont façonné l’Ontario dans lequel nous vivons aujourd’hui. Continuons à travailler ensemble pour ouvrir la voie à un plus grand nombre de femmes et de filles afin qu’elles obtiennent le succès qu’elles méritent – et qu’elles marquent l’histoire de l’Ontario. »