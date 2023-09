L’Ontario publie les Comptes publics 2022-2023

« Alors que la population de l’Ontario continue de croître, les Comptes publics montrent que nous adoptons une approche ciblée et responsable pour ce qui est du plan financier de la province, créant les conditions nécessaires pour attirer des emplois et des investissements, et bâtir l’infrastructure cruciale, tout en fournissant aux Ontariennes et aux Ontariens les services sur lesquels ils comptent, a déclaré Caroline Mulroney, présidente du Conseil du Trésor. Nous sommes déterminés à gérer avec prudence l’argent des contribuables, tout en faisant les investissements nécessaires pour bâtir une économie plus résiliente et un Ontario plus fort. »

Les Comptes publics 2022-2023 montrent que le gouvernement met en œuvre son Plan pour bâtir en investissant 186,4 milliards de dollars dans l’ensemble des programmes. Cela représente une hausse de 15,9 milliards de dollars, ou 9,3 %, par rapport aux dépenses de programmes faites dans l’exercice précédent. Voici quelques investissements clés dont il est question dans les Comptes publics 2022-2023 :

Les dépenses dans l’infrastructure ont augmenté de 8,5 %, pour un total de 19,2 milliards de dollars, et serviront à bâtir des routes, des autoroutes, des écoles et d’autres infrastructures communautaires dans le cadre du Plan pour bâtir de la province.

Les dépenses des programmes de base du secteur de la santé se sont accrues de 8 %, atteignant un total de 75,2 milliards de dollars, dans le but d’offrir des soins pratiques et de meilleure qualité aux personnes des collectivités de toute la province.

Les dépenses dans le programme de base du secteur de l’éducation ont affiché une hausse de 16 %, pour un total de 33,6 milliards de dollars, pour soutenir les familles de l’Ontario. Cette hausse comprend la mise en œuvre de l’Accord pancanadien sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui réduit les frais moyens que les parents doivent débourser pour la garde d’enfants à l’échelle de la province.

« Malgré la position favorable dans laquelle se trouve l’Ontario aujourd’hui, nous nous rappelons que la province n’est pas à l’abri d’un éventuel ralentissement de la croissance économique, a fait remarquer Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. Compte tenu des défis économiques et géopolitiques exacerbés, y compris les hausses des taux d’intérêt par la Banque du Canada, nous maintiendrons une approche responsable et ciblée pour bâtir un Ontario fort en soutenant les particuliers et les entreprises aujourd’hui, tout en jetant des bases financières solides pour les futures générations. »

Les Comptes publics font état d’un déficit de 5,9 milliards de dollars en 2022-2023, soit 14,0 milliards de dollars de moins que ce qui était prévu dans le budget de 2022, grâce à la solide gestion financière continue du gouvernement. Ce résultat témoigne surtout de revenus fiscaux plus élevés grâce à une croissance économique plus solide et à une inflation plus forte que prévu. Des revenus plus élevés ont également été déclarés par les ministères et le secteur parapublic.

Pour la sixième année de suite, le gouvernement a reçu une opinion favorable de la vérificatrice générale. La province est déterminée à présenter des rapports réguliers et à être ouverte, honnête et transparente concernant l’état des finances de l’Ontario.