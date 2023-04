Déclaration du premier ministre à l’occasion du 41e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés

Le 17 avril 2023

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion du 41e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés :

« La Charte canadienne des droits et libertés est l’un des documents les plus importants de l’histoire canadienne et constitue une pierre angulaire de notre société démocratique. Aujourd’hui, nous marquons le 41e anniversaire de son adoption, avec la signature de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous réaffirmons notre adhésion aux valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusion qu’elle vise à promouvoir et à défendre.

« Profondément ancrée dans l’identité canadienne, la Charte garantit les droits et libertés fondamentaux de chaque Canadien, notamment le droit de voter et de se déplacer librement à l’intérieur du pays, ainsi que la liberté d’expression et de religion. Elle compte parmi les plus grandes réalisations de notre pays et veille à ce que tous au Canada soient traités avec respect, dignité et considération sans distinction de race, de religion, d’origine nationale ou ethnique, de couleur de peau, de sexe, d’âge ou de capacités.

« Cette année, nous célébrons également le 41e anniversaire de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et affirme les droits ancestraux, et ceux issus de traités, des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires autochtones pour faire progresser la réconciliation et renouveler les relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement.

« Au nom du gouvernement du Canada, j’invite tous les citoyens du Canada à réfléchir à l’importance de la Charte et à notre responsabilité collective de la faire respecter pour les générations à venir. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que notre pays demeure fidèle à nos valeurs communes d’égalité, de justice et de liberté – et qu’il reste un endroit de prédilection pour les gens du monde entier qui souhaitent vivre et élever une famille. »