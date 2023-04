L’Ontario introduit de nouvelles règles pour assurer la sécurité des travailleurs miniers

Le gouvernement de l’Ontario œuvre pour les 29 000 travailleurs miniers de la province, en mettant en place de nouvelles règles pour améliorer les exigences de ventilation dans les mines souterraines et réduire l’exposition aux émissions de moteur diesel nocives au seuil de protection le plus élevé d’Amérique du Nord. L’exposition à long terme aux substances nocives présentes dans les émissions de moteur diesel peut être une cause majeure de cancer du poumon chez les mineurs.

« Les travailleurs des mines sont l’épine dorsale de l’économie de l’Ontario depuis des générations, et nous leur devons, ainsi qu’à leurs familles, de faire davantage pour assurer leur sécurité, a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Ces héros du quotidien sont indispensables à l’avenir de notre grande province et je suis fier que les modifications que nous apportons aujourd’hui permettent de sauver des vies. »

En outre, le gouvernement apporte des changements pour permettre l’utilisation de robots à chenilles dans les mines afin d’accroître la sécurité. Ces machines spécialisées dotées d’une caméra haute définition seront contrôlées par un opérateur afin d’identifier les roches instables, les explosifs ratés et d’autres risques pour la sécurité, tout en gardant les travailleurs à l’abri des dangers.

« Je viens d’une famille fière de l’industrie minière et la sécurité des travailleurs a toujours été une priorité absolue, mais nous pouvons faire mieux, a déclaré George Pirie, ministre des Mines. Alors que notre gouvernement aide les entreprises à construire davantage de mines, nous devons attirer les travailleurs les plus compétents et les plus brillants dans ce secteur innovant. Ces changements montrent que le secteur minier de l’Ontario peut offrir des carrières sûres et gratifiantes. »

Ces modifications répondent aux demandes des syndicats de réduire la concentration de particules diesel à laquelle les mineurs peuvent être exposés dans les mines souterraines et suivent les recommandations de l’Examen sur la santé, la sécurité dans les mines et la prévention et des enquêtes récentes du coroner .

Ces changements viennent s’ajouter aux mesures novatrices prises par le gouvernement dans le cadre de la Loi de 2023 visant à œuvrer pour les travailleurs, qui prévoit de nouvelles dispositions de protection en matière de santé et de sécurité pour les travailleuses et les travailleurs, y compris des amendes pour la rétention de passeports, de meilleures mesures de protection pour les travailleurs à distance lors de licenciements collectifs, et un congé avec protection de l’emploi pour les réservistes. Ces changements font également suite aux récentes modifications réglementaires visant à exiger des toilettes réservées aux femmes sur les chantiers de construction et à étendre la couverture médicale pour les pompiers atteints du cancer.

Le gouvernement de l’Ontario promeut la création d’un secteur des minéraux essentiels stable dans la province. Le soutien et les investissements du gouvernement permettent d’exploiter le potentiel économique du nord de la province dans le secteur des minéraux essentiels et relient ces ressources aux compétences en fabrication de renommée mondiale du sud de l’Ontario. La province dispose d’énormes possibilités d’exploitation de minéraux critiques pour soutenir la prospérité économique future. Ces ressources sont indispensables à la fabrication de produits dont la population de l’Ontario dépend, notamment les téléphones cellulaires, les véhicules électriques (VE) et les semi-conducteurs qui entrent dans la composition d’innombrables produits

Les modifications réglementaires entreront en vigueur le 1er juillet 2023, et les autres le 1er septembre 2023, afin de laisser aux employeurs le temps de se mettre en conformité.