Publication de la stratégie provinciale de gestion des urgences et du plan d’action

Le gouvernement de l’Ontario a publié sa toute première stratégie de gestion des situations d’urgence et son plan d’action afin d’assurer la sécurité des Ontariennes et des Ontariens en cas de situations d’urgence, telles que des menaces à la cybersécurité, des pandémies ou des catastrophes naturelles.

Ce plan, le premier du genre au Canada, jette les bases de la gestion des situations d’urgence en Ontario et s’appuie sur les leçons tirées des situations d’urgence passées, y compris la pandémie de COVID-19, qui a représenté la plus grande urgence provinciale depuis des décennies.

« Compte tenu de l’augmentation du nombre de feux de forêt, d’inondations et d’autres situations d’urgence potentielles qui menacent la sécurité des collectivités de l’Ontario, il est essentiel que nous ayons un plan pour répondre aux crises rapidement, efficacement et en étroite coordination avec les partenaires sur le terrain », a déclaré Prabmeet Sarkaria, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de la gestion des situations d’urgence en Ontario. « Ce plan stratégique et axé sur l’action décrit une vision globale pour que tout l’Ontario soit sécuritaire, bien entraîné et préparé en tout temps. L’engagement que nous avons pris envers les collectivités de toute la province est de veiller à ce que nous soyons aussi prêts à intervenir en cas d’urgence et aussi résilients que possible – maintenant et dans l’avenir. »

Élaboré en partenariat avec les partenaires de la gestion des situations d’urgence, notamment les municipalités, les partenaires des Premières Nations et les ministères provinciaux, le plan souligne les mesures clés que prend la province pour maintenir l’Ontario dans un état de préparation constante. Il décrit également des initiatives visant à renforcer et à appuyer les stratégies d’urgence des municipalités et des Premières Nations.

Voici les points saillants du plan :

Un cadre de gouvernance et de responsabilisation provincial renforcé qui s’appuie sur Gestion des situations d’urgence Ontario en tant que responsable provincial de la coordination de la gestion des situations d’urgence.

Un guichet unique pour tous les Ontariens et Ontariennes pour assurer une coordination proactive avec les partenaires de la gestion des situations d’urgence en matière de préparation et d’échange d’information.

Augmentation du soutien local pour les municipalités et les partenaires autochtones, y compris le doublement du personnel des services régionaux sur le terrain, en 2022, afin de mieux soutenir toutes les régions de la province.

Planification et surveillance proactives, y compris une cartographie améliorée des inondations, une stratégie de cybersécurité et des ressources accrues pour les partenaires de gestion des situations d’urgence.

Programmes visant à améliorer l’état de préparation des collectivités, y compris des exercices de simulation et des exercices prioritaires, et une Brigade des bénévoles de l’Ontario renforcée.

Un engagement à produire des rapports annuels détaillant les progrès réalisés à l’égard de la stratégie et du plan d’action.

Le plan sera renforcé davantage grâce à un dialogue continu avec les partenaires pour veiller à ce que les Ontariennes et Ontariens soient prêts à faire face à de futures situations d’urgence.

La stratégie de gestion des situations d’urgence et son plan d’action peuvent être téléchargés à partir de ontario.ca/Securitaireetprepare.