Le NPD définit ses priorités pour le budget afin d’aider les familles du Nord de l’Ontario

Lundi, le député néo-démocrate Charlie Angus (Timmins–Baie James) dit qu’il s’attend à ce que le prochain budget aide les familles du Nord de l’Ontario qui en arrachent pour avoir accès à des services de santé de qualité, gérer le coût élevé de la vie et avoir de bons emplois durables.

« Les familles de tout le Nord de l’Ontario ont besoin de l’assurance que le gouvernement va les aider à relever les défis auxquels elles sont confrontées avec de vraies solutions, a déclaré M. Angus. En ce début de session parlementaire, je retourne à Ottawa pour m’assurer que le gouvernement libéral respecte les engagements que nous l’avons forcé à prendre, comme la mise en place d’un régime pancanadien de soins dentaires qui couvre les aînés, les jeunes de moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap d’ici la fin de l’année. Vous pouvez être assurés que je leur demanderai des comptes pour que les familles puissent compter sur cette aide. »

Selon M. Angus, les délais d’attente dans les salles d’urgence et le manque de médecins de famille suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Mais au lieu d’aider, Justin Trudeau applaudit le plan de Doug Ford visant à privatiser les services de santé sur lesquels comptent les Ontariennes et Ontariens dans un contexte de pénurie de personnel à l’échelle de la province, et ce, malgré les avertissements des médecins et du personnel infirmier qui affirment que cela ne fera qu’empirer les choses.

« Les néo-démocrates ne vont pas rester les bras croisés pendant que les libéraux et les conservateurs élaborent des plans pour débaucher les travailleuses et travailleurs de la santé du système public et les envoyer dans le système privé tout en prétendant que les temps d’attente vont s’améliorer, a ajouté M. Angus. Au lieu d’autoriser des soins de santé à but lucratif à l’américaine dans notre pays, le gouvernement doit investir dans le recrutement, la formation et le maintien en poste des travailleuses et travailleurs dans nos hôpitaux et cliniques du Nord de l’Ontario et c’est exactement ce que nous allons réclamer. »

Pendant des mois, le prix des aliments a mis à rude épreuve les budgets familiaux et maintenant les économistes avertissent également qu’une récession se profile à l’horizon. M. Angus s’est fait l’avocat de la lutte contre la cupidité des entreprises qui fait grimper les prix et de l’investissement dans un avenir de technologie propre qui offrira de bons emplois aux travailleuses et travailleurs du Nord de l’Ontario.

« Les gens font tout ce qu’il faut, mais ils continuent de tomber de plus en plus bas, a poursuivi M. Angus. Les salaires des gens ne suivent pas la croissance des dépenses, mais ils voient les profits des grandes entreprises augmenter deux fois plus vite que l’inflation. Et Justin Trudeau et Pierre Poilievre ne disent pas un mot sur le montant que les sociétés multimilliardaires engrangent. Ce n’est pas normal. Nous allons continuer de faire pression en faveur d’une taxe sur les profits excessifs des énormes sociétés et des riches PDG pour nous assurer que vous ne vous faites pas escroquer au supermarché. »

« Maintenant plus que jamais, le gouvernement doit s’assurer que les travailleuses et travailleurs du Nord de l’Ontario peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que leurs emplois sont protégés. Je retourne à Ottawa pour me battre en faveur d’investissements dans les industries durables, d’une plus grande protection des travailleuses et travailleurs grâce à des réformes de l’assurance-emploi et à une loi anti-scab, a conclu M. Angus. Nous savons que les travailleuses et travailleurs sont l’épine dorsale de ce pays et les néo-démocrates vont s’assurer qu’ils obtiennent le respect qu’ils méritent. »