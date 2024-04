L’Ontario va de l’avant avec son plan visant à construire davantage de logements modulaires

Aujourd’hui, Rob Flack, ministre associé du Logement, a fait la déclaration suivante :

« Dans le cadre des mesures continues de notre gouvernement visant à réduire les formalités administratives et à aider davantage de familles ontariennes à accéder à la propriété, nous passons aux étapes suivantes de notre plan pour construire davantage de logements modulaires.

Les logements modulaires feront partie intégrante de la solution à la crise de l’offre de logements en Ontario. En effet, la construction de logements de haute qualité de tous types qui sont fabriqués à grande échelle en usine permettra de construire plus de logements, plus rapidement et à moindre coût. Nous avons l’intention d’en apprendre davantage sur la façon dont la construction modulaire peut s’intégrer dans l’offre de logements de notre province. Notre objectif est d’aider un plus grand nombre de familles ontariennes à trouver un logement abordable qui répond à leurs besoins.

Au cours de cette prochaine phase, nous travaillerons avec les constructeurs et fournisseurs de logements modulaires pour recueillir des renseignements pratiques et techniques sur les coûts de construction, les délais, les économies d’échelle, les différences régionales et les chaînes d’approvisionnement. Cela nous permettra de déterminer les mesures à prendre pour le déploiement des logements modulaires en Ontario. L’une de ces mesures consistera à sensibiliser les entreprises de l’Ontario, du Canada et de l’Amérique du Nord.

C’est une excellente occasion d’obtenir des renseignements précieux sur les logements modulaires et d’en apprendre davantage sur les mesures et les aides provinciales qui soutiennent les stratégies en la matière. Nous attendons avec impatience que le secteur nous fasse part des possibilités liées à la création de logements modulaires, pendant que nous travaillons ensemble pour construire plus de logements, plus rapidement et à moindre coût.

Les municipalités et les constructeurs de logements nous disent que les formalités administratives sont le principal obstacle à la mise en œuvre des projets. Nous continuons à être à l’écoute et à reconnaître les difficultés auxquelles nos partenaires municipaux sont confrontés. Cela dit, nous prenons des mesures décisives pour éliminer ces obstacles, notamment en collaborant avec les municipalités et le gouvernement fédéral.

C’est pourquoi nous adoptons des solutions innovantes en matière de logements modulaires afin d’accélérer la construction de logements, d’améliorer l’abordabilité pour les familles ontariennes et de soutenir les industries locales qui fournissent des emplois de qualité dans toute la province. »