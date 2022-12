All CSC Nouvelon schools will remain open Friday, Dec 16

We wish to inform you that all Conseil scolaire catholique Nouvelon schools in Espanola and the Algoma District (Spanish, Elliot Lake, Blind River, Sault Ste. Marie, Wawa, Chapleau, Hornepayne and Dubreuilville) will remain open tomorrow, Friday, December 16. Although all Huron-Superior Catholic District School Board schools will be closed tomorrow, CSC Nouvelon schools are not affected by this decision. Even in shared buildings, we will continue to operate.

Nous tenons à vous informer que toutes les écoles du CSC Nouvelon à Espanola et dans le district d’Algoma demeureront ouvertes demain le vendredi 16 décembre. Bien que le Huron-Superior Catholic District School Board procédera à la fermeture de ses écoles, les écoles du CSC Nouvelon ne sont touchées par cette décision.