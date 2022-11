Le tourisme dans le Nord de l’Ontario bénéficie d’un coup de pouce aux investissements de la SGFPNO

Le gouvernement de l’Ontario verse par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) 4,9 millions de dollars à l’appui de 24 projets de tourisme dans le Nord de l’Ontario. Cet investissement aidera à créer des emplois, à étendre les activités commerciales, à stimuler le développement économique et à attirer des visiteurs dans le Nord.

Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, a fait l’annonce à l’occasion du Sommet du tourisme du Nord de l’Ontario.

« Le Nord de l’Ontario est une région incroyablement pittoresque au potentiel touristique illimité, a déclaré le ministre Rickford. Ces investissements aideront les exploitations touristiques du Nord à élargir leurs produits et services, à créer des emplois et à promouvoir la prospérité régionale, tout en mettant en valeur cette belle région de l’Ontario auprès des visiteurs de toute la province et du monde entier. »

Les projets suivants bénéficient d’une aide financière de la SGFPNO :

500 000 $ à la Ville de Blind River pour rénover le parc de la marina

419 465 $ à Veilleux Camping & Marina, un centre de villégiature à Hearst, pour acheter de d’équipement et construire de nouvelles installations, y compris des campings et des cabanes de pêche

369 550 $ à la Municipalité de Red Lake pour embaucher une firme d’ingénieurs pour produire des dessins techniques du Red Lake Events Centre

319 114 $ à la Ville de Northeastern Manitoulin and the Islands pour rénover le centre récréatif Northeastern Manitoulin and the Islands Recreation Centre

317 224 $ au club de golf de Kapuskasing pour rénover son club

300 000 $ à Destination Northern Ontario pour transférer la prestation de ses services de formation à une plateforme en ligne en réponse à la COVID-19

253 239 $ au Canton de St. Joseph pour remettre en état la marina municipale de Richards Landing

251 700 $ au club de curling de Blind River pour réparer son toit

200 000 $ à la marina Lakehouse pour établir un centre de villégiature et d’événements au bord de l’eau à Echo Bay

200 000 $ au Silver Islet General Store – un ancien magasin général et salon de thé historique à Silver Islet – pour rouvrir et devenir une destination touristique de détail, de nourriture et d’éducation

199 851 $ à Lakeside Campground Inc. – un terrain de camping à Moonbeam – pour acheter de l’équipement et construire des terrains pour VR et un garage

199 350 $ à la Blind River Development Corporation pour rénover le centre d’information touristique de Blind River

198 500 $ à JMB Project Management Inc. pour établir un parc pour VR à Matheson

177 220 $ à la Ville de Thessalon pour moderniser les installations sanitaires du parc Lakeside

162 000 $ au musée de Gore Bay Museum pour restaurer sa verrière et remplacer son toit

134 762 $ à Destination Northern Ontario pour élaborer un plan visant à faire du Nord-Est de l’Ontario une destination de classe mondiale pour la motoneige

131 150 $ à la Ville de Thessalon pour rénover la marina de Thessalon

110 520 $ à la Régie locale des services publics de Lac-Ste-Thérèse pour remettre à neuf un quai et une rampe de mise à l’eau

104 326 $ à North 49 Powersports Inc. – un détaillant de véhicules de sport motorisés et de remorques à Kapuskasing – pour développer une entreprise touristique offrant des excursions guidées en VTT et en motoneige

94 347 $ au Canton d’Assiginack pour acheter une nouvelle surfaceuse et un tapis de plancher supplémentaire pour le vestiaire de l’aréna d’Assiginack

90 742 $ à la Première Nation de Garden River pour agrandir les sentiers du parc Ojibway et les relier au sentier Transcanadien

76 845 $ au Canton The North Shore pour remettre en état son pont-jetée et remettre à neuf deux rampes de mise à l’eau

70 000 $ à Destination Northern Ontario pour créer des itinéraires de voyage francophones mettant en vedette huit collectivités partenaires – Cochrane et Timmins; Hearst et Kapuskasing; Kenora; North Bay; Sault Ste. Marie; Sudbury; Temiskaming Shores; Thunder Bay – participant au projet

59 605 $ à la Municipalité de Huron Shores pour rénover le centre récréatif d’Iron Bridge.

« Par l’entremise de la SGFPNO, notre gouvernement appuie des projets touristiques uniques et novateurs qui rapprocheront les gens, tout en maximisant le potentiel de croissance et la compétitivité du secteur touristique du Nord de l’Ontario, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Ce financement encouragera les visiteurs d’ici et d’ailleurs à visiter le Nord de l’Ontario et à découvrir ses paysages magnifiques ainsi que les possibilités infinies de loisirs qu’ont à offrir ses collectivités locales. »

La SGFPNO encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une aide financière aux petits et grands projets en milieu rural et urbain qui stimulent la croissance, la création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi plus de 575 millions de dollars dans 4 835 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des investissements totalisant plus de 1,86 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 7 770 emplois.