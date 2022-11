« Cette semaine, l’Ontario souligne la septième Semaine annuelle de reconnaissance des traités en encourageant les élèves et le public à en apprendre davantage sur les traités et sur la façon dont ils constituent la base des relations entre les peuples autochtones et non autochtones de cette province.

La Semaine de reconnaissance des traités a été instaurée par la province en 2016 en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, afin de faire valoir l’importance des traités et d’aider les élèves et les résidents de l’Ontario à en apprendre davantage sur les droits issus des traités, les relations fondées sur les traités et leur pertinence aujourd’hui.

Notre gouvernement travaille avec des partenaires autochtones et du secteur de l’éducation afin d’organiser des événements de sensibilisation aux traités dans les écoles et les bibliothèques publiques de la province et de continuer à élargir les ressources d’enseignement et d’apprentissage sur les traités pour aider les entreprises, les organisations et toute la population de l’Ontario à se renseigner sur les traités – une étape essentielle sur la voie de la réconciliation.

Bien que de nombreux traités aient été signés il y a plus d’un siècle, ces accords restent pertinents aujourd’hui et constituent le fondement d’une coopération et d’un partenariat permanents entre les peuples autochtones et non autochtones.

Je suis profondément reconnaissant envers les nombreux aînés et gardiens du savoir autochtones qui, chaque année, nous font généreusement part de leur compréhension et de leur point de vue sur les traités.

J’encourage tout le monde à en apprendre davantage sur le rôle important que les traités jouent dans l’histoire et le patrimoine de notre province, ainsi que dans nos vies et nos relations mutuelles aujourd’hui, alors que nous avançons ensemble vers la réconciliation. »