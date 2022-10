Octobre marque le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes en situation de handicap

Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, a publié la déclaration qui suit :

« Cette année, le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes en situation de handicap se déroule dans un contexte où de nombreux employeurs en Ontario et partout au Canada se livrent une concurrence féroce pour recruter les meilleurs talents.

L’une des façons qui s’offrent aux entreprises pour trouver ces candidats talentueux consiste à accéder au vaste bassin de travailleurs qualifiés qui sont prêts à faire une différence : les personnes handicapées.

Les employés handicapés aident les entreprises à rejoindre de nouveaux clients, à devenir plus innovantes, plus productives et plus rentables, et bien plus encore. C’est pourquoi, durant tout le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes en situation de handicap et chaque mois de l’année, notre gouvernement élimine les obstacles à l’emploi pour les personnes handicapées et relie les chercheurs d’emploi aux employeurs.

Afin de favoriser des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées, nous :

investissons 90 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds pour le développement des compétences en appui à des projets de formation qui préparent les chercheurs d’emploi à des carrières significatives, tout en accordant la priorité aux programmes qui aident les personnes handicapées et d’autres personnes qui vivent des obstacles à l’emploi;

offrons des mesures de soutien de l’emploi pour aider les personnes handicapées à décrocher un emploi, à le conserver ou à s’y épanouir;

offrons aux jeunes personnes handicapées des façons de décrocher un emploi au moyen du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes et du Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes;

permettons d’accéder plus facilement aux services sociaux des municipalités et autres groupes dans la province grâce au service 211;

partageons des ressources pratiques pour contribuer à créer des collectivités et lieux de travail plus inclusifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle;

faisons la promotion de façons de faire démontrant que l’inclusion améliore les affaires.

Pour célébrer ce mois important, je suis ravi que notre gouvernement participe à l’initiative On illumine la nuit! le 20 octobre. Cet événement annuel dirigé par l’Ontario Disability Employment Network illumine les édifices en violet et en bleu dans toute la province pour favoriser la sensibilisation. Cette année, plusieurs édifices gouvernementaux seront fièrement illuminés en solidarité avec cette noble cause.

Ensemble, soulignons tous le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes en situation de handicap et contribuons à créer des possibilités inclusives pour que tous les résidents de l’Ontario puissent s’épanouir au travail, renforcer notre économie et enrichir nos collectivités. »