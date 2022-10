L’Ontario renforce la cybersécurité et protège les Ontariens en ligne

En Lundi, Octobre 3ieme, 2022

« Le début du mois d’octobre marque le début du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité et est l’occasion de souligner l’importance de la cybersécurité dans notre vie quotidienne.

Notre gouvernement ouvre la voie en transformant la prestation de services aux particuliers et aux entreprises de l’Ontario et en faisant en sorte qu’ils puissent y accéder plus facilement et plus rapidement en offrant davantage d’options en ligne. Ce faisant, nous avons fait de la protection des données et des renseignements notre priorité absolue.

C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer que nous avons franchi une étape importante dans notre Stratégie pour la cybersécurité avec la publication du Rapport du Comité d’experts pour la cybersécurité. Ce comité d’experts de dix membres a été nommé en octobre 2020 pour déterminer les défis en matière de cybersécurité au sein du gouvernement, des municipalités et du secteur parapublic.

Ce rapport porte en particulier sur la façon dont la fonction publique de l’Ontario et les organisations du secteur parapublic peuvent renforcer le réseau de cybersécurité de l’Ontario et mieux protéger le public. Dans ce rapport, nous fournissons les conseils et les soutiens dont les municipalités et les organisations comme les hôpitaux, les conseils scolaires, les collèges et les universités et les sociétés de l’aide à l’enfance ont besoin pour prévenir les cyberattaques futures et y répondre.

Les recommandations s’articulent autour de quatre thèmes clés : renforcer la gouvernance et les modèles opérationnels, améliorer l’éducation et la formation, élargir la communication entre les organisations et adopter des services partagés intersectoriels pour mieux atténuer les cyberattaques futures. Les recommandations du Comité d’experts constitueront la base de nos politiques de cybersécurité et nous aideront à élaborer des pratiques exemplaires communes à tous les secteurs ainsi qu’à éclairer les investissements ciblés futurs dans nos cybercapacités et nos défenses.

À l’aide de ce rapport et en travaillant en collaboration avec nos partenaires et nos experts en cybersécurité, nous renforcerons nos réseaux existants et renforcerons nos défenses pour les rendre plus adaptables et durables. Tandis que nous continuons à réaliser notre ambitieux programme consistant à transférer davantage de programmes et de services gouvernementaux en ligne et à mesure que les cybermenaces évoluent et deviennent plus sophistiquées, les principaux enseignements tirés de ce rapport renforceront nos capacités de cybersécurité et rendront nos services numériques plus sécurisés pour les Ontariennes et les Ontariens.

Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité est également une excellente occasion pour nous de réfléchir à notre activité en ligne et de nous renseigner sur les mesures que nous pouvons prendre pour mieux protéger nos renseignements personnels. J’encourage tout le monde à visiter notre Centre d’excellence pour la cybersécurité tout au long du mois d’octobre pour trouver des conseils hebdomadaires et des pratiques exemplaires pour protéger ses données et se protéger soi-même en ligne.