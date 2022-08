Déclaration par les ministres Hajdu, Miller et Vandal au sujet de la conclusion de la visite papale au Canada

L ‘honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario, et l’honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, ont publié la déclaration suivante aujourd’hui :

« Alors que la visite du pape François à Edmonton, à Québec et à Iqaluit se termine, nous profitons de l’occasion pour réfléchir aux événements de la semaine dernière et à ce qu’ils signifient pour de nombreux survivants pour qui les excuses du pape, au nom de l’Église catholique, sont attendues depuis longtemps.

Depuis des années, les Premières Nations, les Inuit et les Métis demandent au pape de reconnaître les sévices spirituels, culturels, émotionnels, physiques et sexuels subis par leurs enfants dans ces pensionnats. Malgré les invitations du gouvernement ou de l’Église, cette visite a été rendue possible par les survivants, les dirigeants autochtones et les jeunes, qui ont invité le pape François au Canada et partagé leurs vérités sur les effets continus et intergénérationnels des mauvais traitements subis par institutions dirigées par ces gouvernements et ces églises.

L’appel à l’action 58 de la Commission de vérité et réconciliation a demandé au pape de présenter des excuses officielles au Canada pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats indiens et nous continuerons d’écouter les survivants, leurs familles et leurs communautés sur leurs besoins actuels et futurs.

Nous reconnaissons que les événements de la semaine dernière – et la révision de certaines des vérités les plus tragiques et douloureuses de notre pays – auraient été extrêmement difficiles et traumatisants pour de nombreux survivants, familles et communautés. Et nous savons que les blessures et les traumatismes qu’ils ont subis continuent de toucher des générations de familles et de communautés autochtones aujourd’hui.

Le gouvernement du Canada continuera d’appuyer l’accès à des services de santé mentale et de bien-être adaptés à la culture des survivants, des familles et des communautés, alors qu’ils déterminent ce dont ils ont besoin pour tourner la page et guérir.

Le gouvernement du Canada est également déterminé à poursuivre ses efforts de réconciliation en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, y compris dans leur difficile travail de recherche et de commémoration des enfants qui ne sont pas revenus des pensionnats.

La réconciliation est un parcours qui exige un engagement inébranlable de la part de tous les gouvernements et des Canadiens envers les survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. Notre travail avec les peuples autochtones se poursuit. »