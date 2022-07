La réduction de la taxe sur l’essence et le carburant entrera en vigueur le 1er juillet

Dans le cadre du plan visant à réduire les coûts pour les familles et les entreprises ontariennes, le gouvernement de l’Ontario accorde un allégement supplémentaire à la pompe en réduisant la taxe sur l’essence de 5,7 cents le litre et la taxe sur les carburants de 5,3 cents le litre pendant six mois à compter du 1er juillet.

« Il n’a jamais été aussi important de passer à l’action et d’offrir aux Ontariens et aux Ontariennes un véritable soulagement, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Cette réduction de la taxe sur l’essence permettra de réduire davantage les frais à la pompe pour les familles et les entreprises qui ont du mal à joindre les deux bouts et de remettre plus d’argent dans leurs poches, là où il doit l’être. »

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, le taux de la taxe sur l’essence passera de 14,7 cents le litre à 9 cents le litre, ce qui représente une réduction de 5,7 cents le litre. Le taux de la taxe sur les carburants, qui s’applique au carburant diesel, passera de 14,3 à 9 cents par litre, soit une réduction de 5,3 cents par litre. Lorsqu’on combine cette réduction avec celle de 4,3 cents le litre découlant de l’élimination de la taxe sur le carbone du gouvernement précédent, la réduction totale est de 10 cents par litre.

Les propriétaires de véhicules en Ontario bénéficieront d’économies significatives grâce à la réduction de la taxe sur l’essence ainsi qu’à l’élimination et au remboursement des droits de renouvellement des plaques d’immatriculation, qui leur permettra d’économiser en moyenne une somme d’environ 465 $ par ménage en 2022.

« Les gens et les entreprises ressentent le fardeau de la hausse du prix de l’essence et du coût des épiceries, » a dit Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. « En allégeant les taux de la taxe sur l’essence et les carburants, notre gouvernement remet plus d’argent dans les poches des gens et contribue à réduire les coûts. »

« Alors que nous construisons le réseau de transport de l’Ontario, notre gouvernement travaille sans relâche pour maintenir les coûts bas pour les conducteurs et les familles, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. En cette période où le coût de la vie a augmenté considérablement, notre gouvernement a pris des mesures énergiques en réduisant le taux de la taxe sur l’essence et les carburants, en éliminant les vignettes d’immatriculation et les droits de renouvellement des plaques ainsi que les péages sur les autoroutes 412 et 418. »

La réduction des taxes sur l’essence et les carburants fait partie d’un plan plus vaste du gouvernement visant à fournir un allégement immédiat du coût de la vie, y compris :

la réduction des coûts pour des millions de propriétaires de véhicules de l’Ontario grâce au remboursement des droits de renouvellement des vignettes d’immatriculation payés depuis mars 2020, et l’élimination des droits de renouvellement des plaques d’immatriculation et des vignettes d’immatriculation à l’avenir, ce qui permettra aux propriétaires de véhicules d’économiser 120 $ par année dans le Sud de l’Ontario et 60 $ par année dans le Nord de l’Ontario pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers;

l’élimination permanente des péages sur les autoroutes 412 et 418;

l’allégement fiscal aux travailleurs, aux familles et aux personnes âgées grâce au crédit d’impôt pour les travailleurs à faible revenu, au crédit d’impôt pour la sécurité aux aînés pour la sécurité à domicile, au crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation et au crédit d’impôt de l’Ontario pour la garde d’enfants;

la mise en œuvre du nouveau système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui permettra à l’Ontario d’atteindre une moyenne de 10 $ par jour pour les services de garde d’enfants d’ici septembre 2025.

Afin de continuer à soutenir les familles et les entreprises, le gouvernement de l’Ontario appelle le gouvernement fédéral à collaborer avec la province en réduisant le coût de la taxe sur le carbone, qui est passée à 11,05 cents le litre pour l’essence et à 13,41 cents le litre pour le carburant diesel le 1er avril 2022.