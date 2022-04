Promouvoir la guérison et le bien-être par le partage des arts et de la culture des Premières Nations, Métis et Inuit

Dans le cadre de ses efforts à encourager et assurer l’équité, le respect et l’inclusion dans ses communautés scolaires, le Conseil scolaire catholique Nouvelon, en collaboration avec le Comité de participation des parents du Conseil, produira une série de quatre capsules vidéo ayant pour but de sensibiliser ses communautés scolaires et d’offrir une meilleure appréciation des différentes cultures qui les entourent, et plus particulièrement les cultures des Premières Nations, Métis et Inuit. De plus, ces capsules offriront un bref aperçu de l’impact de la colonisation sur quelques formes d’expression artistiques.

Cette initiative, rendue possible grâce au financement du ministère de l’Éducation de l’Ontario, profite de l’appui de Parents partenaires en éducation.

Par l’entremise de divers partages et témoignages d’invités, il sera possible de découvrir brièvement l’histoire et l’évolution des trois formes d’art suivantes : le perlage, la musique et la danse. De plus, on découvrira égalementcomment chacune d’entre elles contribuent à l’identité, au bien-être et à la guérison des communautés autochtones.

Ces capsules vidéo, animées par Mimi O’Bonsawin, musicienne franco-ontarienne et abénaquise et ancienne élève du Collège Notre-Dame (Sudbury), offriront un aperçu des diverses activités culturelles Premières Nations, Métis et Inuit vécues par des élèves du CSC Nouvelon. Celles-ci nourrissent un sens d’inclusion, de respect ainsi qu’une appréciation pour nos communautés diversifiées. Chacune des capsules vidéo invitera les familles et la communauté de s’engager à vivre une activité de bien-être et de guérison. Toujours en reconnaissant que le bien-être d’une personne est lié à son sens d’appartenance, à son identité, à sa fierté, à sa famille et à sa communauté de même qu’à son esprit comme être humain, les communautés scolaires seront invitées à visionner ces capsules vidéo avec un esprit ouvert.

Horaire de diffusion des capsules vidéo

Le perlage : 22 avril 2022 – la Journée de la Terre (le 22 avril) Cette capsule expliquera la signification des perles et des patrons, l’évolution du perlage ainsi de la façon dont cette activité culturelle est vécue dans la vie quotidienne de trois invitées Première Nations, Métis et Inuit.

La musique : fin mai 2022 Dans cette capsule, on se penchera sur l’histoire et l’évolution de la musique métisse. Deux invités métis partageront leur parcours et la façon dont la musique et leur culture ont eu un impact sur leur vie, leur bien-être et leur identité.

La danse : 21 juin 2022 – la Journée nationale des peuples autochtones Afin de maintenir l’équilibre entre le masculin et le féminin, deux danses seront en vedette dans cette capsule. La danse des clochettes des femmes est une forme de danse directement liée à la guérison et à la protection de la santé des membres de la famille.

Chandail orange : 30 septembre 2022 – la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation La dernière capsule rendra hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs communautés. La signification de la Journée du chandail orange et de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sera incluse. Le 30 septembre vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones.