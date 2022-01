Les entreprises ontariennes verront pleinement l’impact des réductions des tarifs d’électricité en 2021

À compter du 1er janvier 2022, la clientèle industrielle et commerciale d’électricité bénéficiera de toutes les économies introduites par le biais du Plan exhaustif relatif à l’électricité du gouvernement de l’Ontario, annoncé dans le budget de 2020 et mis en œuvre pour la première fois en janvier 2021. Cette année, les clients pourraient réaliser des économies supplémentaires de 4 % par rapport à leurs factures de l’an dernier, ce qui porterait l’ensemble des économies du Plan exhaustif relatif à l’électricité à entre 15 et 17 %, faisant de l’Ontario un endroit plus concurrentiel pour les affaires.

« Notre Plan exhaustif relatif à l’électricité a permis d’inverser la tendance de la montée en flèche des prix de l’électricité, qui avait mené à une fuite des emplois de l’Ontario », a déclaré Todd Smith, ministre de l’Énergie. « Plus de 50 000 clients bénéficient du plan de notre gouvernement qui a réduit les tarifs d’électricité sur une énergie propre et fiable, leur permettant de se concentrer sur le réinvestissement dans leurs opérations et la création d’emplois ici, chez eux.

Depuis le 1er janvier 2021, le Plan exhaustif relatif à l’électricité a réduit les coûts globaux de Rajustement global (RG) pour la clientèle industrielle et commerciale non assujettie à la grille tarifaire réglementée (GTR), en transférant les coûts prévus supérieurs au marché des énergies renouvelables hors hydroélectricité, comme l’éolien, le solaire et la bioénergie, de la base tarifaire de la province.

« Depuis son arrivée au pouvoir, notre gouvernement a écouté les créateurs d’emplois et s’est efforcé de réduire les coûts nécessaires aux affaires dans la province. Grâce à ces réductions importantes des prix de l’électricité par l’application du Plan exhaustif relatif à l’électricité, la clientèle de tout l’Ontario profitera d’économies importantes dans ses activités d’affaires en 2022 », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. « En continuant à réduire les coûts de l’électricité, à baisser les impôts et à réduire les formalités administratives, notre gouvernement a réduit le coût des affaires en Ontario de près de 7 milliards de dollars par an pour s’assurer que la province reste compétitive, innovante et prête pour la reprise économique.

Dans le cadre de sa réponse à la COVID, l’Ontario avait reporté une partie du RG entre avril et juin 2020 pour les entreprises clientes industrielles et commerciales et non assujetties à la GTR. Plus de 50 000 d’entre elles en ont bénéficié. Ces mêmes entreprises ont remboursé ces coûts de RG reportés sur 12 mois, entre janvier 2021 et décembre 2021.

Maintenant que la période de remboursement du report du RG est terminée, la clientèle industrielle et commerciale non assujettie à GTR bénéficiera de la pleine réduction des coûts qui lui est offerte par le Plan exhaustif relatif à l’électricité. Cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2022, ces entreprises pourraient réaliser des économies supplémentaires de quatre pour cent supplémentaires sur leurs factures par rapport à 2021, en fonction de leur localisation et de leur consommation.