L’Ontario lutte contre l’intimidation dans les écoles grâce à un nouveau financement et à un protocole de lutte contre l’intimidation mis à jour

Durant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, accompagné de Raymond Cho, le ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, et de Sam Oosterhoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation, a rencontré des partenaires et a annoncé un nouveau financement pour lutter contre l’intimidation et la discrimination dont font l’objet les élèves handicapés et il a communiqué un plan renforcé visant à combattre l’intimidation en salle de classe et en ligne.

Une telle politique mise à jour visant à lutter contre l’intimidation exige que tous les conseils scolaires adoptent une politique pour protéger les élèves contre l’intimidation. Cela permettra de créer des communautés scolaires plus accueillantes et plus solidaires, en mettant l’accent sur la prévention de l’intimidation et de la haine dans les écoles. Pour la première fois, cette politique contient des références spécifiques à la discrimination fondée sur la religion, comme l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi qu’à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le racisme.

Les élèves ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou développementale sont exposés à un risque élevé d’intimidation. Les groupes de défense des droits ont demandé un renforcement des soutiens dans les écoles afin que les enfants vulnérables puissent se sentir inclus, respectés et en sécurité. Selon un sondage canadien sur les incapacités (2017), 42 % des jeunes ayant une incapacité ont été victimes d’intimidation à l’école en raison de cette incapacité. Ce pourcentage passe à 62 % chez les jeunes dont l’incapacité est plus sévère.

Pour lutter contre l’intimidation et veiller à ce qu’il y ait une intervention précoce, la formation des éducateurs s’avérera essentielle. C’est pourquoi le gouvernement s’associe à la Fondation Rick Hansen et à l’Association ontarienne des troubles d’apprentissage pour améliorer la formation du personnel enseignant et accroître l’accès à des ressources qui sont culturellement adaptées et à des initiatives centrées sur les élèves.

Le gouvernement provincial a annoncé l’octroi de 70 000 dollars à l’Association ontarienne des troubles d’apprentissage pour l’aider à créer des salles de classe plus sécuritaires et inclusives en Ontario pour les élèves ayant des besoins particuliers. De plus, 47 000 dollars seront versés à la Fondation Rick Hansen pour créer des ressources de lutte contre l’intimidation fondées sur l’inclusion et le handicap, comme les présentations et les activités « Kindness Prevents Bullying » (La bienveillance prévient l’intimidation), destinées aux écoles élémentaires et secondaires, ainsi que les présentations d’ambassadeurs expliquant comment la bienveillance peut mettre fin à l’intimidation. Les écoles peuvent également demander des présentations d’ambassadeurs en temps réel comportant une séance de questions et de réponses avec les élèves. Ces ressources sont mises à la disposition de tous les conseils scolaires et de toutes les écoles sur le site Web de la Fondation Rick Hansen.

« L’intimidation à l’endroit des élèves handicapés est répréhensible, a déclaré le ministre Stephen Lecce. En travaillant ensemble, nous mettrons fin à l’intimidation, sauverons des vies et ferons progresser les valeurs de respect, d’unité et de dignité humaine. Ces partenariats aideront les élèves et les communautés scolaires à agir de manière décisive pour contrer l’intimidation, où qu’elle se produise – en ligne, en classe ou dans la cour de récréation. »

En 2019, le gouvernement de l’Ontario a annoncé de nouvelles mesures pour aider à prévenir et à combattre toutes les formes d’intimidation dans les écoles. Une partie de cet engagement consistait à revoir la définition de l’intimidation dans les politiques ministérielles pour s’assurer qu’elle reflète les réalités d’aujourd’hui. La dernière révision de la définition remonte à 2012. Compte tenu de la prévalence de la cyberintimidation et de l’apparition de nouvelles formes inquiétantes de victimisation à l’encontre d’enfants de diverses origines, le gouvernement agit pour s’assurer que la définition reflète fidèlement les réalités auxquelles les jeunes sont confrontés de nos jours.

Pour mieux protéger les élèves, nous avons actualisé et renforcé nos directives officielles destinées aux conseils scolaires concernant la prévention de l’intimidation et l’intervention, afin de clarifier les attentes lorsque les conseils établissent leurs plans et politiques de prévention de l’intimidation. Grâce à cette nouvelle mesure, la politique est mieux alignée sur le contexte social de l’intimidation et les réalités d’aujourd’hui, notamment l’évolution de la technologie et le rôle qu’elle joue dans la vie des enfants et des jeunes. Par exemple, la description de la cyberintimidation a été élargie pour refléter un éventail plus large d’activités en ligne où la cyberintimidation se produit.

En 2019, le ministre Stephen Lecce a annoncé la mise à jour du programme-cadre d’éducation physique et santé de la 1re à la 8e année, qui comprend désormais un apprentissage obligatoire de la sécurité en ligne dans toutes les classes, y compris un apprentissage de la cyberintimidation, de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. Les élèves apprennent également à établir et à maintenir des relations saines, et à acquérir des compétences permettant d’identifier, de prévenir et de résoudre les problèmes qui peuvent mener à l’intimidation.