Vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer : Foire aux questions

Pourquoi mon enfant devrait-il recevoir le vaccin contre la COVID-19?

Le vendredi 19 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Santé Canada possède l’un des systèmes d’examen scientifique les plus rigoureux au monde, et n’approuve un vaccin que s’il est sécuritaire, qu’il fonctionne et qu’il respecte les normes les plus élevées de fabrication et de qualité.

La vaccination des enfants et des jeunes leur procurera un solide niveau de protection contre la COVID-19 et le variant Delta hautement contagieux, et permettra de garder les écoles sécuritaires et ouvertes et de freiner la propagation du virus. Ceci contribuera également à protéger d’autres membres de la famille, par exemple ceux de moins de cinq ans qui ne peuvent pas encore se faire vacciner ou des aînés plus vulnérables.

Les enfants de 5 à 11 ans recevront-ils la même dose de vaccin contre la COVID-19 que d’autres groupes d’âge? Quel est l’intervalle entre les doses pour ce groupe d’âge?

Non. Les enfants de 5 à 11 ans recevront le vaccin pédiatrique de Pfizer, qui consiste en une formulation distincte à dose plus faible correspondant au tiers de la dose administrée aux personnes âgées de 12 ans et plus dans une série de deux doses à un intervalle recommandé de huit semaines.

À quel moment et de quelle façon les parents ou personnes soignantes peuvent-ils prendre rendez-vous pour faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans contre la COVID-19?

Dès 8 h le mardi 23 novembre 2021, les enfants de 5 à 11 ans partout en Ontario seront admissibles à prendre rendez-vous pour recevoir un vaccin pédiatrique contre la COVID-19 sur le portail de vaccination contre la COVID-19 ou en téléphonant à l’InfoCentre provincial pour la vaccination au 1 833 943-3900.

Les familles peuvent également prendre rendez-vous directement auprès des bureaux de santé publique qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous, des cliniques de vaccination dirigées par des organismes autochtones et dans les pharmacies participantes.

Certains bureaux de santé publique peuvent également offrir des cliniques de vaccination sans rendez-vous ou éphémères dans la province. Veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique pour de plus amples renseignements.

Les rendez-vous dans la province commenceront dès le 25 novembre, date à laquelle l’approvisionnement fédéral devrait arriver dans différentes cliniques partout dans la province.

Les enfants pourront-ils se faire vacciner par leur fournisseur de soins primaires?

Certains fournisseurs de soins primaires administreront le vaccin pédiatrique contre la COVID-19. Les parents et les personnes soignantes qui désirent prendre le rendez-vous de leur enfant pour le vaccin pédiatrique contre la COVID-19 avec leur fournisseur de soins primaires devront communiquer avec ce dernier pour vérifier s’il offre le vaccin. Les fournisseurs de soins primaires participants se serviront de leur propre système de prise de rendez-vous et non du portail provincial.

Devrai-je prendre un rendez-vous pour la seconde dose pour mon enfant?

Les personnes qui utilisent le portail de vaccination contre la COVID-19 peuvent prendre un rendez-vous pour la seconde dose de leur enfant une fois que celui-ci aura reçu sa première dose, à un intervalle de huit semaines. Les personnes dont l’enfant reçoit son vaccin dans une pharmacie devraient discuter avec la succursale de la pharmacie de la façon dont elle fixe les rendez-vous pour la seconde dose. Les fournisseurs de soins primaires collaboreront avec les parents et personnes soignantes dont ils vaccinent les enfants avec un vaccin pédiatrique contre la COVID-19 pour prendre un rendez-vous pour la seconde dose.

Y a-t-il suffisamment de doses pour chaque enfant?

Oui. L’Ontario devrait recevoir 1 076 000 doses du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer au cours de la première livraison provenant du gouvernement fédéral, ce qui suffira à offrir une première dose à chaque enfant admissible.

Les enfants recevront-ils une preuve indiquant qu’ils ont été vaccinés?

Oui. Les certificats de vaccination munis d’un code QR seront accessibles pour les enfants de 5 à 11 ans sur le portail de vaccination contre la COVID-19 à titre de preuve de leur vaccination.

Toutefois, il n’existe aucune exigence obligeant les enfants de 5 à 11 ans à présenter une preuve de vaccination en Ontario. D’autres provinces ou territoires pourraient avoir des exigences différentes.

Les parents ou personnes soignantes devront-ils fournir un consentement à ce que leur enfant de 5 à 11 ans se fasse vacciner?

Les parents ou mandataires spéciaux d’enfants de 5 à 11 ans devront habituellement fournir un consentement au nom de leur enfant au moment de prendre rendez-vous ou devront remplir un formulaire de consentement papier pour leur enfant.

Les formulaires de consentement seront fournis en ligne et en format papier dans les cliniques.

À quoi ressemblera l’expérience de vaccination pour mon enfant?

Un certain nombre d’emplacements qui offrent la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans feront l’objet d’une personnalisation pour assurer un milieu adapté aux enfants. Ceci comprend des choix de cliniques adaptées aux besoins sensoriels, par exemple une diminution du bruit et une diminution de la lumière vive, et l’établissement de cliniques permettant d’offrir de l’intimité, par exemple des cubicules ou des modules familiaux afin que vous puissiez être avec votre enfant lorsqu’il recevra le vaccin.

En outre, tous les bureaux de santé publique offriront certaines cliniques dans les écoles ou à proximité de celles-ci afin de faciliter l’accès et de fournir un autre milieu sécuritaire pour administrer le vaccin à ce groupe d’âge. Les cliniques seront principalement offertes après les heures d’école (p. ex., le soir et la fin de semaine) pour favoriser des options pratiques et accueillantes pour les enfants et les familles.

J’ai des questions à propos du vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Visitez Ontario.ca/VaccinCovidJeunes pour en savoir plus à propos des vaccins contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes.

Affiche: Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes

Vous pouvez également communiquer avec l’InfoCentre provincial pour la vaccination afin de parler à une agente ou un agent d’expérience ou spécialiste de la santé au 1 833 943-3900 (ATS pour les personnes sourdes, malentendantes ou souffrant d’un trouble de la parole : 1 866 797-0007), un service accessible dans plus de 300 langues, sept jours sur sept de 8 h à 20 h.

En outre, vous pouvez communiquer avec le service de consultation sur le vaccin contre la COVID-19 du SickKids pour prendre un rendez-vous téléphonique confidentiel avec une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé pédiatrique du SickKids sur le site www.sickkids.ca/vaccineconsult, ou en téléphonant au 1 888 304-6558.