Alors que l’Ontario souligne la Semaine de la prévention du crime, le gouvernement demande aux Ontariens et Ontariennes de se mobiliser dans leur collectivité en prenant quelques mesures simples pour assurer leur propre sécurité et empêcher la criminalité tout au long de l’année.

La Semaine de la prévention du crime, qui se déroule du 7 au 13 novembre, est un événement de sensibilisation annuel tenu de concert avec l’Association des chefs de police de l’Ontario. Elle apporte l’occasion de souligner les partenariats fructueux que les policiers dévoués de l’Ontario ont pu créer avec des organismes communautaires locaux dans toute la province pour prévenir la criminalité et accroître la sécurité et le bien-être de nos collectivités. Le thème de cette année, Des collectivités plus sûres pour un Ontario plus fort, nous rappelle les avantages de l’adoption d’une approche concertée pour favoriser la sécurité et le bien-être des collectivités. Il met aussi en relief le fait que la sécurité communautaire est l’affaire de tous les Ontariens et Ontariennes et a une incidence directe sur la vigueur de chaque collectivité de la province.

« Bien que la prévention du crime fasse partie intégrante des efforts que déploient les services de police chaque jour pour nous protéger, nous et nos familles, elle ne repose pas sur leurs seules épaules, a déclaré Sylvia Jones, solliciteure générale. Chacun et chacune d’entre nous ont un rôle à jouer pour empêcher la criminalité. Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité de nos collectivités et édifier un Ontario plus fort pour nos familles, nos amis et nos voisins. »

Voici quelques conseils à suivre pour développer le réflexe de la prévention et ainsi contribuer à la sécurité et au bien-être des collectivités :

Signalez toute activité suspecte à la police;

Prenez le temps de converser avec vos amis, vos proches et vos voisins qui risquent d’être exploités, comme des personnes âgées, des adultes ou des adolescents vulnérables;

Partagez des renseignements sur la sécurité dans les réseaux des médias sociaux locaux;

Apprenez à vous protéger contre la cybercriminalité, les escroqueries en ligne et le vol d’identité.

« Personne ne choisit d’être victime d’un acte criminel, mais un tel acte n’épargne personne. Il est important, surtout dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, de réfléchir à ce qui compte le plus pour nous, nos familles et nos communautés. La Semaine de la prévention du crime nous offre la possibilité de nous consacrer ensemble à la prévention, où que nous vivions en Ontario », a déclaré le chef Gary Conn, président de l’Association des chefs de police de l’Ontario.