CYR, Alfred “Bi” Joseph

C’est avec regret que nous annonçons le décès d’Alfred “Bi” Joseph Cyr. Alfred est décédé paisiblement au Centre de santé Lady Dunn, Wawa, entouré de sa famille, le mercredi 3 novembre 2021, à l’âge de 79 ans. Fils de feu Patrick Cyr et de feu Yvonne Cyr (née Pelletier). Il laisse dans le deuil son épouse de 47 ans Angeline (née Lemay), ses enfants Christine, Edith (Daniel Reimer) et Marty (Jenny Fletcher) et ses petits-enfants Matthew, Lily et Hendrix. Il laisse dans le deuil son frère Gilles (Ginette Robert Cyr) et ses sœurs Noëlla et Rolande et il est prédécédé par ses frères et sœurs Lucille, Marie-Paule, Adrienne, Jacques, André, Louis, Oméril et Yolande. Il manquera beaucoup à la famille Lemay et à ses nombreux neveux et nièces.

À sa demande, l’incinération a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie, et il n’y aura pas de service funéraire. Une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure.

Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits à la Fondation du rein ou à la Fondation des maladies du cœur.

Les arrangements ont été confiés au Kerry Funeral Home Ltd, Wawa

It is with heavy hearts that we announce the passing of Alfred “Bi” Joseph Cyr. Alfred passed away peacefully at the Lady Dunn Health Centre, Wawa surrounded by his family on Wednesday, November 3, 2021, at the age of 79 years. Son of the late Patrick Cyr and the late Yvonne Cyr (née Pelletier). He leaves behind his wife of 47 years Angeline (née Lemay), his children Christine, Edith (Daniel Reimer) and Marty (Jenny Fletcher) and his grandchildren Matthew, Lily and Hendrix. He is survived by his brother Gilles (Ginette Robert Cyr) and sisters Noëlla and Rolande and he is predeceased by his siblings Lucille, Marie-Paule, Adrienne, Jacques, André, Louis, Oméril and Yolande. He will be greatly missed by the Lemay family and his many nieces and nephews.

At his request, cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie. and there will be no funeral services. A celebration of life will be held at a later date.

In lieu of flowers, the family requests donations be made to the Kidney Foundation or to the Heart and Stroke Foundation.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home Ltd., Wawa.