L’Ontario élargit le Programme de renvoi des appels de crise de la PPO

L’Ontario offre, à compter d’aujourd’hui, des ressources aux personnes qui traversent une crise de santé mentale ou de toxicomanie en étendant le Programme de renvoi des appels de crise de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) aux centres de communication de la Police provinciale à Orillia et à North Bay.

Annoncé plus tôt cette année, le Programme de renvoi des appels de crise de la PPO est conçu pour aider les agents de la Police provinciale à donner suite de la manière la plus appropriée qui soit aux appels de personnes en situation de crise de santé mentale ou de toxicomanie. Pour ce faire, des intervenants professionnels en santé mentale et en toxicomanie ont été intégrés aux centres de communication de la Police provinciale. Une fois qu’un intervenant professionnel est responsable de l’appel, il propose à la personne au bout du fil des services utiles et l’aide à obtenir le soutien nécessaire dans le système de santé mentale. L’intervenant professionnel peut aussi commencer à calmer la situation dans le cas où l’appel a été affecté à un agent de police.

« La mise en œuvre du Programme de renvoi des appels de crise de la PPO dans ces deux centres de communication démontre l’engagement de notre gouvernement envers la protection de la santé et du bien-être de la population ontarienne dans son ensemble », a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. « Le fait que des professionnels de la santé mentale et de l’intervention en cas de crise soient disponibles à répondre aux appelants en détresse nous permet non seulement de nous assurer que les personnes obtiennent l’aide dont elles ont besoin, mais aussi de limiter le recours à des ressources policières pour régler des situations non urgentes. »

« La Police provinciale de l’Ontario continue de collaborer avec ses partenaires en santé mentale et en toxicomanie afin d’élaborer, d’élargir et d’améliorer des programmes, comme le Programme de renvoi des appels de crise, pour mieux soutenir les personnes en crise et notre ligne de front », a déclaré le commissaire de la PPO, Thomas Carrique. « La PPO comprend bien que la santé mentale, c’est la santé, et que des collectivités saines sont des collectivités plus sûres. Pour cette raison, la PPO maintient son engagement envers ses initiatives communes visant à améliorer la sécurité des collectivités et le bien-être de tous. »

Le Programme de renvoi des appels de crise a été élaboré et mis en œuvre en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM, filiale de Thames Valley et de Thunder Bay). L’expansion du programme aux centres d’Orillia et de North Bay est offerte en partenariat avec les filiales du comté de Simcoe et de North Bay et du district respectivement.

« Lorsqu’une personne en situation de crise de santé mentale demande de l’aide, l’accent doit toujours être mis sur l’intervention la plus appropriée. La mise en place de professionnels de la santé mentale, comme nous le faisons dans le cadre de ce modèle, nous permet de nous assurer que la personne obtient le meilleur résultat possible », a déclaré Camille Quenneville, directrice générale de l’ACSM Ontario. « Nous pouvons aider les personnes en crise pour qu’elles n’aient pas à se rendre inutilement aux services d’urgence et, mieux encore, pour qu’elles n’aient pas de démêlés avec la justice. Le recours à notre personnel qualifié contribuera à un dénouement positif plus certain. »

Aujourd’hui nous avons annoncé que quatre centres de communication de la Police provinciale de l’Ontario offriront le Programme de renvoi des appels de crise. Comme le programme pilote qui a été mis en œuvre à London en novembre 2020 en partenariat avec les Services de toxicomanie et de santé mentale de Thames Valley de l’ACSP s’est avéré une réussite, il a ensuite été lancé à Thunder Bay en juin 2021 en collaboration avec la filiale de Thunder Bay et du district de l’ACSM.