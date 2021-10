L’Ontario annonce la distribution de produits menstruels gratuits dans les écoles

Après plusieurs mois de collaboration et de négociation, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé que le gouvernement de l’Ontario distribuera gratuitement six millions de produits menstruels par an aux conseils scolaires, dans le cadre d’un partenariat inédit et novateur avec Shoppers Drug Mart en vue d’améliorer l’accès aux produits menstruels. Il s’agit de la première entente du genre pour l’Ontario et en fait l’une des quatre provinces à prendre des mesures pour lutter contre la précarité menstruelle dans les écoles.

Une enquête menée par Plan International Canada a montré que 63 % des femmes et des jeunes filles ont régulièrement ou occasionnellement manqué une activité en raison de leurs règles et de leur crainte de ne pas avoir accès à des produits d’hygiène menstruelle ou à des installations sanitaires appropriées. Cette enquête a également montré que 34 % des femmes et des jeunes filles ont dû régulièrement ou occasionnellement sacrifier un achat prévu dans leur budget pour se procurer des produits menstruels.

Le partenariat bénéficiera aux élèves qui ont besoin de produits menstruels et qui ne peuvent pas les acheter ou y avoir accès, ce qui les empêche d’aller à l’école ou de participer à des activités.

« Grâce à la forte mobilisation des jeunes leaders dans nos écoles, il est devenu extrêmement clair que les produits menstruels sont une nécessité, et non un luxe, a déclaré Stephen Lecce. Cette entente permettra d’éliminer les obstacles pour les femmes et les jeunes filles en leur donnant accès à des produits à l’école, gratuitement. Il s’agit pour nous d’une autre façon de contribuer à créer des écoles plus inclusives qui donnent à toutes les jeunes filles la confiance nécessaire pour réussir. »

En vertu de l’entente annoncée aujourd’hui, Shoppers Drug Mart fournira gratuitement six millions de produits menstruels à la province par année, au cours des trois prochaines années. À partir de l’année scolaire 2021-2022, cet approvisionnement en produits menstruels gratuits sera fourni à tous les conseils scolaires, qui détermineront la distribution des produits en tenant compte des besoins locaux.

« L’accès inéquitable aux produits menstruels, en particulier pour les élèves, peut se traduire par des occasions manquées, à l’école, au travail ou dans le contexte d’autres activités, et peut créer des obstacles à la réussite, a déclaré Jeff Leger, le président de Shoppers Drug Mart. Ce don permettra à des milliers d’élèves de l’Ontario d’avoir accès gratuitement à des produits menstruels, autant d’élèves qui ne seront pas confrontées à un choix difficile. Nous sommes fiers de participer à cette initiative et nous sommes reconnaissants à nos magasins, à nos partenaires et à nos clients de leur soutien. »

Le gouvernement de l’Ontario et Shoppers Drug Mart travaillent actuellement en collaboration pour livrer les produits à tous les conseils scolaires de la province. Les écoles pourront les mettre à la disposition des élèves dès la fin de l’automne de l’année scolaire 2021-2022.

« L’OSTA-AÉCO est ravie de voir tout le travail fourni pour l’équité menstruelle, a déclaré Keith Baybaylon, le président de l’Association des élèves conseillers et conseillères de l’Ontario. Nous espérons continuer de travailler avec le ministère de l’Éducation pour poursuivre cette initiative et éliminer les obstacles auxquels nos élèves font face. »

De plus, l’enquête réalisée par Plan International Canada a montré que la stigmatisation associée aux produits menstruels et à la menstruation persiste malgré les discussions publiques croissantes à ce sujet. Près de la moitié (41 %) des femmes et des jeunes filles interrogées ont dit avoir fait l’objet de taquineries parce qu’elles avaient leurs règles, notamment par des amis, des collègues et des membres de leur famille. L’objectif de cette annonce est de veiller à donner accès aux produits menstruels aux élèves qui en ont besoin.