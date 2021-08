Heat Warning – Northern Ontario (bilingual)

Heat Warning in effect for:

White River – Dubreuilville

Manitouwadge – Hornepayne

Chapleau – Missinaibi Lake

Gogama – Foleyet

Sault Ste. Marie – St. Joseph Island

Searchmont – Montreal River Harbour – Batchawana Bay…

Hot and humid conditions expected through Saturday.

Maximum temperatures: 29 to 32 degrees Celsius, with humidex values 36 to 41.

Minimum temperatures: 16 to 18 degrees Celsius.

Hot and humid air can also bring deteriorating air quality and can cause the Air Quality Health Index to approach the high-risk category.

Watch for the effects of heat illness: swelling, rash, cramps, fainting, heat exhaustion, heatstroke and the worsening of some health conditions.

Drink plenty of water even before you feel thirsty and stay in a cool place.

Check on older family, friends, and neighbours. Make sure they are cool and drinking water

Reduce your heat risk. Schedule outdoor activities during the coolest parts of the day.

Never leave people or pets inside a parked vehicle.

Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to [email protected] or tweet reports using #ONStorm.

Avertissement de chaleur en vigueur pour :

White River – Dubreuilville

Manitouwadge – Hornepayne

Chapleau – Missinaibi Lake

Gogama – Foleyet

Sault Ste. Marie – St. Joseph Island

Searchmont – Montreal River Harbour – Batchawana Bay…

On prévoit du temps très chaud et humide jusqu’à samedi.

Températures maximales : de 29 à 32 degrés Celsius; indice humidex de 36 à 41.

Températures minimales : de 16 à 18 degrés Celsius.

L’air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l’air et faire en sorte que la cote air santé approche du seuil de la catégorie de risque élevé.

Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé.

Buvez beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais.

Vérifiez l’état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu’ils sont au frais et boivent de l’eau.

Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée.

Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler du temps violent, envoyez un courriel à [email protected] ou publiez un gazouillis en utilisant le mot-clic #ONMeteo.