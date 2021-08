L’Ontario soutient davantage les communautés pendant la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario fournit 307 millions de dollars supplémentaires pour aider les municipalités et les partenaires des communautés autochtones à fournir des services essentiels, créer des solutions de logement à plus long terme et sécuriser les personnes vulnérables. Cet investissement s’ajoute aux 765 millions de dollars du Fonds de secours pour les services sociaux annoncés en 2020-2021, pour un soutien total aux communautés de plus d’un milliard de dollars.

« Les municipalités ont été aux premières lignes de l’intervention de l’Ontario durant la pandémie et du déploiement des vaccins, tout en continuant à protéger nos populations les plus vulnérables, notamment les sans-abri », a déclaré Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. « Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les municipalités disposent des ressources dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de leurs communautés, et le financement annoncé aujourd’hui aidera nos partenaires locaux à fournir des services essentiels, à soutenir les personnes vulnérables et à trouver des logements abordables dans leurs communautés. »

Les municipalités et les partenaires des communautés autochtones peuvent utiliser ces fonds pour protéger le personnel et les résidents des refuges pour sans-abri, compléter les banques de loyers, construire des logements abordables et soutenir les plans de préparation aux éventuelles épidémies ou urgences futures.