La formation préparera les travailleurs aux emplois de la construction et de l’exploitation minière à Greenstone

Le gouvernement de l’Ontario investit 3,6 millions de dollars pour aider 150 Autochtones à recevoir une formation qui leur permettra d’entamer une carrière dans la construction et l’exploitation de la nouvelle mine d’or Greenstone à Geraldton. Ils pourront acquérir les compétences nécessaires pour devenir des ouvriers de la construction, des conductrices d’équipement lourd, des conducteurs de camion, des grutières, des soudeurs et des mécaniciennes de chantier.

Les détails ont été dévoilés aujourd’hui par Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Il était accompagné de Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones, et de Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre McNaughton.

« Si des jours meilleurs s’annoncent à l’approche de l’été, nous savons que de nombreux Autochtones des communautés du Nord et de la province ont subi des pertes d’emploi au cours de l’année dernière et sont toujours à la recherche d’un emploi intéressant et de possibilités bien rémunérées, a déclaré la ministre McNaughton. Il existe de nombreuses perspectives de carrière prometteuses dans les métiers spécialisés, et nous voulons nous assurer que les gens peuvent obtenir la formation dont ils ont besoin pour décrocher ces bons emplois et faire vivre leur famille. Ce projet est un excellent moyen de mettre les communautés autochtones en lien avec des carrières enrichissantes et de soutenir la croissance du secteur minier du Nord de l’Ontario. »

Dirigé par Minodahmun Development LP, le programme de formation intitulé Indigenous Workplace Development Program aidera les communautés autochtones, notamment les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, à se préparer à l’apprentissage des métiers de la construction et de l’exploitation minière. Le programme comprendra des cours en salle, un apprentissage pratique et des stages dans des entreprises qui sont directement rattachées à la nouvelle mine. Les participantes et participants du projet peuvent recevoir une aide financière pour compenser les coûts d’hébergement, de transport et de garde d’enfants pendant leur formation. Les employeurs participants qui offrent des placements professionnels aux participantes et participants du programme pourront obtenir jusqu’à 3 000 $ en subventions salariales par placement.

« Alors que notre économie ressort plus forte que jamais de cette pandémie, notre gouvernement continue de soutenir des débouchés intéressants pour les communautés autochtones de la province, a souligné le ministre Rickford. La mine d’or Greenstone est un autre projet incroyable au cœur du Nord de l’Ontario qui créera des emplois et favorisera la prospérité de Geraldton et des communautés autochtones locales. Ce projet est susceptible de devenir un épicentre de l’exploitation minière dans le Nord-Ouest de l’Ontario en raison de son emplacement stratégique près de la région du Cercle de feu. »

Cette formation gratuite sera accessible aux chercheurs d’emploi autochtones des Premières Nations Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek, Aroland et Ginoogaming, et de la municipalité de Greenstone.

« Le projet Greenstone est une occasion d’emploi générationnelle pour nos Premières Nations et la communauté locale, et nous croyons que c’est le début de quelque chose d’encore plus important parce que la région est en train de devenir la nouvelle plaque tournante minière de l’Ontario, a affirmé Joe Donio, président de Minodahmun Development LP. Pour que nos Premières Nations tirent vraiment profit de l’exploitation minière, il faut que nos gens soient ceux qui construisent et travaillent à Greenstone Gold Mines. Ce programme de formation communautaire est conçu pour préparer nos gens à l’emploi en mettant l’accent sur les métiers spécialisés, les placements professionnels et les apprentissages grâce à une formation adaptée à la culture. Il éliminera les obstacles et créera une main-d’œuvre autochtone solide en améliorant les possibilités liées à la formation et l’expérience professionnelle afin de créer une prospérité intergénérationnelle pour les membres. Le Nord de l’Ontario connaît une pénurie de main-d’œuvre, surtout pour les métiers spécialisés, et personne n’est mieux placé pour combler cette pénurie que les membres locaux des Premières Nations qui vivent à Greenstone depuis la nuit des temps. »

Ce nouvel investissement s’inscrit dans le cadre du Fonds pour le développement des compétences de l’Ontario, doté de 115 millions de dollars et conçu pour soutenir de nouvelles méthodes de formation et de développement des compétences qui contribueront à la prospérité de notre économie.