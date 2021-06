L’Ontario attribue un contrat pour l’amélioration de la route 17B

Caroline Mulroney, ministre des Transports, et le chef Andy Rickard, de la Première Nation de Garden River, ont annoncé qu’un contrat avait été accordé à KSMM 2020 pour des travaux sur la route 17B dans le cadre du Programme d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones de la province. KSMM 2020 est un partenariat entre la Première Nation de Garden River, la Shwe Miikaan Corporation et Miller Paving Limited. Ce travail s’appuie sur les efforts du gouvernement de l’Ontario pour améliorer la sécurité routière des habitants du Nord.

« L’Ontario travaille avec les communautés autochtones pour améliorer le transport dans le Nord de l’Ontario », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. « La route 17B traverse certaines parties de la Première Nation de Garden River, ce qui permet à toutes les parties concernées d’y gagner en soutenant les emplois locaux, tout en améliorant et en entretenant cette importante route. »

Le projet comprend 20 kilomètres de travaux d’asphaltage sur la route 17B, l’intersection et des améliorations au chemin Syrette Lake. Des accotements entièrement pavés pour les cyclistes et les piétons, ainsi que des bordures, des voies de virage à droite et à gauche et un nouvel éclairage seront ajoutés. Des travaux de ponceau, de caniveau et de glissière de sécurité seront également effectués. Ces travaux permettront d’améliorer la sécurité et la visibilité sur la route.

« Ce partenariat entre la Première Nation de Garden River, la Shwe Miikaan Corporation et Miller Paving contribuera à faire en sorte que la route 17B demeure une option fiable pour les résidents de la Première Nation de Garden River, a déclaré Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie. « Cette initiative soutient les emplois locaux et apporte des avantages économiques à la Première Nation de Garden River. »

La construction devrait commencer à l’été 2021 et s’achever à l’automne 2022. Le contrat prévoit qu’un tiers de la valeur du contrat doit être réalisé par des entreprises ou des membres autochtones.

« Ce projet est un rêve pour notre communauté depuis un certain temps et le fait de participer à la planification du début à la fin est ce que nous définissons comme des relations significatives avec le gouvernement de l’Ontario », a déclaré le chef Andy Rickard, de la Première Nation de Garden River. « Nous nous réjouissons de cette incroyable occasion de constituer un bassin de membres qualifiés, d’améliorer notre capacité, d’assurer des retombées économiques et d’ajouter plus de mesures de sécurité au sein de notre communauté. »