investissent 15 millions de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19 dans le nord de l’Ontario

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent plus de 15 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 99 municipalités du nord de l’Ontario.

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay—Supérieur-Nord, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, adjoint parlementaire de la ministre de l’Infrastructure de l’Ontario et député provincial d’Oakville, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, et Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay, ont fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d’une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C’est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l’avenir pour voir ce qu’on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12 millions de dollars dans les municipalités du nord de l’Ontario dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l’Ontario s’élève à plus de 3 millions de dollars.

La majeure partie du financement servira à la remise en état d’infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi qu’à la réparation de bâtiments de services publics municipaux et de casernes de pompiers. D’autres investissements permettront d’améliorer des parcs, des installations récréatives et des réseaux de transport actif constitués de sentiers polyvalents et de pistes pour les résidents du nord de l’Ontario.

Dans la ville de Thunder Bay, on élargira et remettra en état le réseau de sentiers polyvalents en y ajoutant du nouveau gravier, en assurant un meilleur drainage et en y installant des panneaux d’orientation, ce qui rendra le réseau plus sécuritaire et plus agréable pour les résidents. L’ajout de nouvelles aires de repos avec des bancs offrira également de meilleures possibilités d’admirer le paysage et de profiter du plein air.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d’assumer jusqu’à 80 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu’à 100 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l’Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.