Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES CIBLANT LES CONTRIBUABLES

Vous recevez un appel ou un courriel d’un percepteur d’impôt. Est-il authentique?

Un texto ou un courriel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) vous parvient, prétendant que vous avez droit à un remboursement. Il suffit de fournir vos informations bancaires. Faites attention! Cette situation, trop belle pour être vraie, est un exemple parfait d’arnaque.

Cette arnaque peut aussi prendre la forme d’un appel. On vous dit que vous devez de l’argent à l’ARC et que, si vous ne payez pas immédiatement, vous serez dénoncé à la police.

Bref, si vous recevez un appel, une lettre, un courriel ou un texto disant que vous devez de l’argent à l’ARC, vérifiez votre information en ligne à « Mon dossier » ou composez le 1-800-959-8281.

Pour vous protéger :

En aucun cas l’ARC :

n’utilisera un langage agressif ou menaçant

ne menacera d’appeler ou d’envoyer la police

ne demandera de payer par carte de crédit prépayée ou carte-cadeau (par exemple, iTunes ou Home Depot)

ne percevra ou n’enverra des paiements par transfert électronique Interac

n’utilisera les textos pour communiquer avec vous. Les courriels de l’ARC

ne demandent jamais d’information financière

ne donnent jamais d’information financière. L’ARC accepte les méthodes de paiement suivantes

opérations bancaires en ligne

cartes de debit

prélèvements automatiques

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement. Allez aux pages 19 et 20 pour obtenir plus de renseignements.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

