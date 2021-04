Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), le Canada et l’Ontario annoncent l’achèvement d’un processus d’ajout à la réserve

Aujourd’hui, Gimaa Kwe Johanna Desmoulin, chef de Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), et l’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que l’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que l’honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, ont annoncé l’ajout de 1 038,155 hectares de terres à Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert) réserve nord. Dans le cadre d’un partenariat et d’un dialogue constructif, les trois gouvernements restent déterminés à trouver des solutions communes pour réparer les torts du passé et faire progresser la réconciliation.

L’ajout à la réserve est le résultat d’un accord-cadre signé par la Première Nation, le Canada et l’Ontario en 1992, reconnaissant que des terres supplémentaires étaient nécessaires pour la durabilité, la croissance et le développement économique de la communauté. À la suite de consultations et de négociations prolongées, Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), le Canada et l’Ontario ont signé un accord définitif en 2015 qui donnait à la Première Nation une option en dehors du processus de revendication territoriale pour ajouter des terres nécessaires au développement de la communauté.

La Première Nation a déjà établi un plan d’aménagement du territoire pour les terres nouvellement ajoutées. La planification plus poussée va bon train et prévoit un lotissement et un complexe commercial situés près de la Transcanadienne, ce qui donne accès à la clientèle qui circule sur l’autoroute.