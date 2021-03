Fermeture des écoles du CSC Nouvelon dans le district de Sudbury à compter du 15 mars 2021

La santé et la sécurité des élèves et des employés demeurent la priorité du Conseil scolaire catholique Nouvelon. Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario active un « frein d’urgence » dans la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts et la déplace dans le palier « gris — confinement ». La décision a été prise en raison des tendances préoccupantes des indicateurs de la santé publique et en consultation avec le médecin hygiéniste local.

Dans le cadre de ce confinement, les écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique Nouvelon dans le Grand Sudbury, Sudbury Est et Espanola seront fermées. Les garderies situées dans les écoles seront toutefois ouvertes mais on n’offrira pas les programmes avant et après l’école.

Afin d’assurer une continuité dans l’apprentissage, nos élèves de la maternelle à la 12e année poursuivront leur apprentissage à distance en virtuel dès le lundi 15 mars. La date de retour à l’école est indéterminée. Le déploiement des outils technologiques est prévu dans les prochains jours selon les besoins des familles, et ce, en respectant les recommandations de Santé publique Sudbury et districts.

