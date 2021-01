Le premier ministre Ford évoque un héritage durable à l’occasion de la Journée Lincoln Alexander

« Aujourd’hui, nous rendons hommage à un véritable pionnier et à une source d’inspiration pour la prochaine génération de dirigeants et tous les Ontariens et Ontariennes, Lincoln Alexander.

M. Alexander a ouvert de nouveaux horizons en tant que premier membre noir du Parlement canadien, premier membre noir du cabinet fédéral et premier lieutenant-gouverneur noir de l’Ontario. Il a surmonté de nombreux obstacles sur son parcours et s’est illustré en étant au service du peuple canadien. Il a surtout travaillé sans relâche pour mettre fin à la discrimination raciale et faire de notre province un endroit meilleur et plus équitable pour tous.

Les événements de l’année dernière nous incitent tous à renouveler notre engagement à combattre le racisme, la haine et la discrimination sous toutes ses formes. Notre gouvernement reste déterminé à mettre fin au racisme en Ontario et à donner aux Ontariens et Ontariennes noirs les moyens d’agir.

C’est pourquoi j’ai créé le Conseil du premier ministre pour l’égalité des chances, présidé par notre intervenant pour les perspectives communautaire de l’Ontario, Jamil Jivani. Le Conseil travaille à trouver des moyens pour éliminer les obstacles sociaux-économiques à la réussite de nos jeunes et des communautés de couleur en Ontario. Notre gouvernement a également doublé le financement du Plan d’action pour les noirs en vue d’offrir un soutien et des occasions ciblés aux jeunes et aux communautés noirs afin de les aider à se remettre des impacts de la pandémie de la COVID-19.

M. Alexander reconnaissait aussi l’importance de l’éducation qui peut changer des vies, particulièrement la vie des jeunes noirs. Au cours de la dernière année, notre gouvernement a pris des mesures audacieuses pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les élèves noirs et racisés grâce à une nouvelle stratégie pour l’équité en matière d’éducation. Nous mettons fin à la pratique du cloisonnement des volets théorique et non théorique en 9e année et éliminons les suspensions discrétionnaires pour les élèves de la maternelle à la 3e année, qui touchent de manière disproportionnée les élèves noirs. Nous nous engageons à développer le plein potentiel de tous les élèves et à abolir le racisme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de classe.

La force de l’Ontario repose sur sa diversité. Nous pouvons tous prendre exemple de Lincoln Alexander pendant que nous travaillons ensemble à bâtir une province à l’abri de la discrimination et riche en possibilités pour tous. »