Le gouvernement fournit un nouveau guide pratique pour les entreprises alimentaires à domicile pendant le COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario soutient les entreprises de produits alimentaires à domicile en leur offrant un guide sur le démarrage d’une telle entreprise. Le guide comprend un aperçu des règles de santé publique que doivent observer les exploitants d’une entreprise de produits alimentaires. Pour soutenir davantage ces entrepreneurs, le gouvernement a également modifié certains règlements pour assouplir les règles gouvernant la vente de produits alimentaires à faible risque qui sont préparés à domicile. Ces soutiens font partie des efforts continus que fait le gouvernement pour aider les petites entreprises indépendantes à réussir et à apporter une contribution aux collectivités de l’Ontario pendant la COVID-19.

« Pour de nombreux entrepreneurs locaux, c’est leur passion pour la nourriture et une recette familiale qu’ils adorent qui les incitent à lancer une entreprise, a dit le ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, M. Prabmeet Sarkaria. Qu’il s’agisse de la tarte aux pommes de grand-maman ou d’une façon originale de préparer des cornichons, des confitures et des conserves maison, ces entrepreneurs essaient de transformer leur passion en une entreprise prospère, a-t-il ajouté. Notre gouvernement les applaudit pour leur vision d’avenir et leurs efforts, et nous faisons tout notre possible pour les aider à saisir de nouvelles possibilités, sans pour autant compromettre les normes élevées de l’Ontario en matière de salubrité alimentaire. »

Les produits alimentaires à faible risque sont considérés comme non dangereux et n’ont pas besoin d’être gardés au frais. Ils comprennent notamment les produits de boulangerie-pâtisserie, les cornichons, les confitures, les conserves, les chocolats, les bonbons durs, la nougatine dure, le fudge, les caramels, le granola, les mélanges montagnards, les noix, les graines, les grains de café et les feuilles de thé.

« Lancer une entreprise de produits alimentaires à domicile est une excellente façon pour des gens, partout en Ontario, de partager leur créativité culinaire, de se bâtir une entreprise et de faire partie du secteur agroalimentaire de la province, a déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, M. Ernie Hardeman. Notre gouvernement tient à encourager ce secteur de l’économie – un secteur en pleine croissance – et à soutenir tous les bons produits qui sont cultivés et transformés chez nous, en Ontario. »

Guide pour le démarrage d’une entreprise de produits alimentaires à domicile