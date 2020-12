L’Ontario déclare que le Père Noël est un fournisseur de services essentiels

Le premier ministre Doug Ford a fait la déclaration suivante concernant la livraison annuelle de cadeaux par le Père Noël :

« Alors que les enfants des quatre coins de l’Ontario comptent les jours avant Noël avec fébrilité, je tiens à rassurer tous les garçons et toutes les filles que le Père Noël viendra toujours cette année malgré la pandémie de la COVID-19.

À titre de premier ministre, j’ai officiellement désigné le Père Noël comme fournisseur de services essentiels et je l’ai autorisé à livrer des jouets, des friandises et de petits bonheurs aux enfants de l’Ontario. J’ai également désigné l’Atelier de confection de jouets des lutins comme entreprise de fabrication essentielle et je l’ai autorisé à fournir au Père Noël des jouets et des cadeaux. Enfin, les rennes du Père Noël, dont Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolph, sont proclamés fournisseurs de services de transport essentiels et autorisés à tirer le traîneau du Père Noël dans tout l’Ontario.

Le Père Noël et ses rennes ont l’un des emplois qui sont parmi les plus essentiels, c’est-à-dire livrer des jouets à tous les enfants sages de l’Ontario et du monde entier à la veille de Noël. Bien que ce Noël soit différent de tous les autres, le Père Noël prend toutes les mesures de sécurité nécessaires et continuera de faire sa tournée.

Je tiens à remercier le Père Noël, les lutins, les rennes et les travailleuses et travailleurs essentiels de l’Ontario en cette période des Fêtes. Des infirmières aux ouvriers du bâtiment, des travailleuses et travailleurs prodiguant des soins personnels aux commis d’épicerie et à tant d’autres travailleuses et travailleurs essentiels, nous vous sommes reconnaissants pour le dur travail que vous avez accompli tout au long de l’année.

De ma famille à la vôtre, je vous souhaite de passer une excellente saison des Fêtes en toute sécurité et en bonne santé. »