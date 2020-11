L’Ontario défend l’industrie canadienne du bois d’œuvre contre des droits compensatoires inéquitables

Aujourd’hui, John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, ont émis la déclaration suivante s’opposant aux droits compensatoires inéquitables imposés à l’industrie canadienne du bois d’œuvre :

« Il n’a jamais été plus important, alors que nous prenons des moyens vigoureux pour contenir la flambée de COVID-19 et préparer notre reprise économique, de défendre vigoureusement nos industries forestières qui jouent un rôle important dans les économies du Canada et de l’Ontario.

Le département du Commerce des É.-U. a réduit les taux des dépôts des droits imposés à plusieurs entreprises canadiennes de bois d’œuvre, mais nous croyons fermement que n’importe quel taux de la sorte est inéquitable et injustifié. Ces taux placent l’industrie du bois d’œuvre et les travailleur(se)s, familles et collectivés qui en dépendent dans une position de désavantage injuste en cette période déjà difficile.

Le commerce équitable et ouvert est plus avantageux pour les consommateurs des deux côtés de la frontière et nous sommes toujours déterminés à défendre systématiquement l’industrie forestière canadienne. Le taux pour toutes les entreprises devrait être zéro. C’est ça le libre échange.

Nous continuerons de collaborer avec l’industrie, les provinces et le gouvernement fédéral et prendrons tous les moyens disponibles pour combattre les taux inéquitables imposés au bois d’œuvre canadien. »