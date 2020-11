C’est à nous tous de nous lever et de dire «pas plus»

Considérez ce scénario: BigBlue, un grand constructeur automobile, est frappé par un rappel massif de milliers de modèles de voitures récentes parce que le mécanisme à cliquet dans les ceintures de sécurité est défectueux. Les autorités de sécurité automobile découvrent cela parce qu’il y a eu tellement de personnes tuées parce qu’elles ont été éjectées de leur voiture dans des accidents. Une enquête sur la cause détermine que les ingénieurs de BigBlue ont oublié d’inclure un ressort de tension.

Que pensez-vous qu’il se passerait probablement au niveau du siège social? Il est plus que probable que le directeur du département d’ingénierie serait sommairement renvoyé pour cette erreur d’omission littéralement fatale. Nul doute qu’il y aurait une vague de sympathie du public pour les familles qui ont perdu quelqu’un. Espérons aussi une véritable expression de chagrin et de regret de la part du PDG de BigBlue. De plus, le fabricant ferait certainement l’objet de litiges devant les tribunaux.

Considérez maintenant un scénario parallèle réel qui se déroule ici même en Ontario. À la suite de la première vague de COVID-19, l’Ontario a eu un nombre énorme de morts par rapport au reste du Canada. Depuis le printemps, près de 2000 personnes dans des foyers de soins de longue durée sont décédées de la COVID-19. Étonnamment, cela représente 75% de tous les décès de coronavirus dans la province. De plus, plus de la moitié de tous les foyers de soins ont connu une éclosion.

Avec autant de décès de résidents dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario pendant la pandémie, il y a eu un tollé en faveur d’une enquête publique complète qui aurait de nombreux pouvoirs de réglementation. Cependant, Doug Ford a catégoriquement refusé de tenir compte de ces conseils, choisissant plutôt d’autoriser uniquement une enquête de sa propre commission qui a considérablement moins de capacités et de pouvoirs.

Heureusement au moins, le juge Frank Marrocco, président de la commission, a déclaré qu’il n’attendrait pas la fin de la pandémie avant de publier les conclusions de la commission sur les soins de longue durée. Le rapport intérimaire de la commission a révélé le fait écoeurant que le gouvernement Ford a complètement ignoré la vulnérabilité des personnes en soins de longue durée lorsque la COVID-19 est arrivée.

En apprenant cela, Andrea Horwath a déclaré que la révélation selon laquelle une vague d’infections mortelles frappant les maisons de soins de longue durée ne semblait pas suffisante pour déclencher une action du gouvernement Ford. Ce fait est dans une mise en accusation incroyablement troublante du gouvernement Ford.

Malheureusement et de façon troublante, une grande partie de ce que la commission a découvert jusqu’à présent n’est pas nouveau et était connue auparavant. La commission a constaté que le sous-effectif chronique menant à la négligence des résidents faisait du mal aux gens depuis des années – et n’a fait qu’empirer alors que les sociétés à but lucratif coupaient les coins ronds pour empocher de plus gros profits au cours des deux dernières décennies. Les résidents, leurs familles, les experts et des travailleurs de première ligne se sont joints au NPD pour sonner l’alarme au sujet de ces préoccupations. Mais au lieu d’écouter, les libéraux et les conservateurs n’ont cessé de réduire et de restreindre les soins de longue durée, d’éliminer les inspections obligatoires et de balayer les problèmes sous le tapis. Et cela s’est poursuivi alors même que les Ontariennes et Ontariens et le gouvernement Ford ont assisté à la pandémie mortelle qui se propage en Ontario. M. Ford ne voulait pas dépenser d’argent pour protéger les personnes âgées en soins de longue durée.

En repensant au scénario du constructeur automobile BigBlue, il semblerait tout à fait approprié que le directeur de la conception technique soit tenu responsable d’avoir commis une erreur aussi grave. Dans le même esprit, Andrea Horwath a demandé à l’Assemblée législative la destitution du ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton. La cause du renvoi est son échec répété à s’acquitter de sa tâche principale – assurer la sécurité des personnes âgées.

À titre de preuve, Andrea a informé l’Assemblée législative que les conclusions de la commission indiquaient: « Nous avons entendu dire que les foyers de soins de longue durée (SLD) ont été oubliés dans les plans provinciaux initiaux pour contrôler la propagation de la COVID-19 jusqu’à ce que les résidents commencent à mourir. … » Oui, vous avez bien lu. Ils ont été oubliés. Le rapport provisoire a ensuite exhorté le gouvernement provincial à mettre en œuvre l’étude sur la dotation en personnel des soins de longue durée.

Les personnes en soins de longue durée perdent à nouveau la vie au milieu de la deuxième vague de COVID-19, et il y a trop d’enjeux pour Doug Ford pour continuer à donner des chances au ministre. Elle laisse les personnes âgées sans protection. Nous savons maintenant que le gouvernement a ignoré les soins de longue durée dans sa planification et sa réponse à la première vague.

Maintenant que nous sommes dans la deuxième vague, sachant cela, les Ontariennes et Ontariens sont profondément préoccupés par le fait que M. Ford et son ministre des SLD font encore une fois la même chose. Même maintenant, à ce stade, nous avons appris qu’il y a moins de personnel dans les foyers de soins de longue durée que lors de la première vague. Mais M. Ford et son ministre des SLD ont fait des économies pour sauver de l’argent. Le système de soins de longue durée empire depuis des années. Maintenant, ce système défectueux ne reçoit pas l’aide et le soutien urgent dont il a besoin pour mettre fin à une tragédie suivant une tragédie.

Aussi mauvais que cela puisse être, cela empire. Les gouvernements conservateur et libéral consécutifs ont aidé leur PDG et leurs amis lobbyistes à tirer profit des soins de longue durée au détriment des aînés, et Ford aide maintenant à sortir du pétrin ces entreprises avides d’argent. Maintenant, Ford prépare un projet de loi qui priverait les familles de leur droit de poursuivre le gouvernement ou les foyers de soins de longue durée à but lucratif. La législation ne permettrait pas aux familles de tenir les foyers pour responsables des décès qu’ils auraient pu éviter. Il interdirait que des poursuites judiciaires soient intentées contre les foyers de SLD qui ont été gravement négligents ainsi que le gouvernement de l’Ontario. Personne ne rendrait de comptes.

Ce n’est tout simplement pas correct. C’est à nous tous de nous lever et de dire « non! » quand nous voyons des injustices comme des entreprises privées couper les coins ronds en matière de soins et de dotation au détriment des personnes âgées. C’est pourquoi le NPD appuie le remplacement des soins de longue durée à but lucratif par un système entièrement public et sans but lucratif. Les aînés et leurs proches comptent sur nous pour faire mieux et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les résidents des soins de longue durée lors de la deuxième vague.

Le plan du NPD prévoit l’embauche de milliers de préposés aux soins, la mise en place de spécialistes de la lutte contre les infections dans chaque foyer, la mise en œuvre de toutes les recommandations de la Commission des soins de longue durée et une vraie reddition de compte et transparence. Et nous ne permettons à personne qui ne protège pas les aînés de rester ministre des soins de longue durée.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.