News from the Park – c’est l’heure des devinettes!

Ok tout le monde, c’est l’heure des devinettes! Pouvez-vous nommer la plus longue émission de jeux diffusée sur la télévision en réseau? Je vais vous donner un indice en vous demandant: « Où étiez-vous en 1972? » C’était l’année du premier épisode. J’étais juste un bébé à l’époque…. Que voulez-vous dire, « Ouais, non ?! » Ok, peut-être que j’étais un garçon. Quoi qu’il en soit, si vous avez deviné l’émission The Price Is Right, vous êtes un gagnant.

Je pose cette question triviale parce que je pensais… vous savez qui serait un concurrent fabuleux dans l’émission? Doug Ford. Pourquoi? Eh bien, si vous avez déjà été fan de la série, vous saurez à quel point il est divertissant de regarder des candidats essayer frénétiquement de trouver la bonne réponse / le bon prix, mais qui sont totalement inconscients des acclamations et des suggestions du public, dont certains connaissait sans aucun doute la réponse. Quand j’étais enfant, je regardais les candidats et je pensais que c’était tellement drôle.

C’était un jeu télévisé à l’époque. Nous sommes maintenant confrontés à des questions dans le monde réel de la pandémie de COVID-19. C’est douloureux de voir Ford et ses ministres lutter pour prendre les bonnes décisions, mais ignorant continuellement les conseils des professionnels mêmes qui sont payés pour fournir les conseils et le soutien dont notre gouvernement a besoin pour assurer notre sécurité.

Sans exception, nous voulons tous voir les enfants en toute sécurité à l’école. C’est manifestement ce qui leur convient le mieux. Mais ouvrir nos écoles sans s’assurer au préalable qu’elles sont sûres est tout simplement irresponsable. L’autre jour, lorsque le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a déclaré que nos enfants retournaient en classe, il n’a pas expliqué comment le gouvernement avait pris ses décisions concernant la réouverture des écoles, et il n’a certainement pas annoncé le genre de mesures de sécurité que les parents, le personnel et les experts ont tous demandé. Le NPD dit que nous devrions limiter les classes à un maximum de 15, offrir un programme complet de tests à l’école avec des objectifs et un financement clair, travailler maintenant pour améliorer la ventilation et offrir des jours de maladie et de soins familiaux payés pour que tous les parents puissent se permettre de garder à la maison les tout-petits potentiellement malades.

À l’heure actuelle, les résultats des tests prouvent que des variantes plus contagieuses de la covid-19 se propagent en Ontario. Au moins une variante préoccupante de la COVID-19 a été détectée par la santé publique du district de North Bay et Parry Sound, ce qui indique clairement que les variantes se déplacent vers le nord. Il est clair que des mesures plus proactives doivent être prises pour assurer la sécurité des élèves, éviter davantage de jours d’école manqués et éviter aux parents, aux élèves, aux enseignants et aux travailleurs de l’éducation d’avoir à se bousculer pour s’adapter à un autre changement de plan.

Nous avons déjà appris que jongler avec les enfants et travailler à domicile était épuisant pour les parents, apprendre en ligne était difficile pour les élèves et les enseignants, et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de fermer à nouveau les salles de classe. Personne ne veut être renvoyé chez lui pour faire l’apprentissage en ligne et travailler à domicile pour la troisième fois, sans avertissement, et si nous voulons garder les élèves à l’école, à plein temps, nous devons faire plus pour les protéger pour la réouverture. Il ne suffit pas que le gouvernement croise les doigts et espère le meilleur. Nous devons le faire correctement – du premier coup.

La récente décision de Doug Ford de mettre fin à l’état d’urgence et de rouvrir la province dans un délai de deux semaines sans fournir de nouvelles protections en matière de santé publique envoie un message dangereux qu’il est temps de reprendre les choses comme d’habitude.

« Les gens méritent d’espérer que cette fois, lorsque nous ouvrons, nous ouvrons pour de bon », a déclaré Andrea Horwath. « Nous sommes coincés dans un cycle d’un pas en avant et de deux pas en arrière. Nous en payons le prix parce que Doug Ford ne cesse de faire les mêmes erreurs. »

Les vacances de mars dernier, Ford a exhorté tout le monde à voyager. Le jour de la fête des mères, il a lui-même organisé une réunion de famille. À Noël, il a retardé le confinement pour que les gens puissent faire leurs courses et se réunir pour les vacances. En mettant fin à l’état d’urgence maintenant et en annonçant qu’il est temps de commencer à rouvrir – sans investir dans de nouvelles protections – il répète à nouveau la même erreur, envoyant un message qu’il est temps de lâcher prise et nous condamnant à répéter le cycle de la maladie et les confinements.

Nous devons faire les choses correctement cette fois. La réouverture de l’Ontario devrait être lente et s’accompagner de nouvelles protections telles que des congés de maladie payés, des tests COVID-19 en milieu de travail, des tests en milieu scolaire et une plus grande capacité de traçage de contacts.

L’annonce de la levée de l’interdiction des expulsions résidentielles fait également partie du message mitigé de Ford. Le gouvernement permettra à toutes les expulsions d’être exécutées à nouveau dans quelques jours. Partout dans la province, des familles ont perdu leur revenu, leur emploi ou leur entreprise sans aucune faute de leur part en raison de la pandémie. Ils sont toujours au cœur de cette pandémie et il n’est pas sûr de forcer les gens à trouver un abri, à chercher un appartement, à s’installer avec des amis ou en famille, ou à survivre dans la rue alors que le virus sévit encore. Cela expose les gens au risque d’attraper et de propager la COVID-19. Pourtant, Ford continue d’accepter qu’on poursuive les expulsions.

L’interdiction d’expulsion était pleine de failles – mais Doug Ford devrait la réparer, pas la supprimer. Pour ceux qui ont perdu des revenus en raison de la pandémie, une subvention au loyer et une interdiction d’expulsion imposée par la loi sont plus que jamais nécessaires.

Tout comme les concurrents de l’émission The Price Is Right, les Ontariens continueront de payer le prix de son refus d’écouter les conseils professionnels, choisissant de continuer à faire les mêmes erreurs. Il ne voulait pas investir dans les soins de longue durée, de sorte que la deuxième vague a coûté plus de vies que la première. Il n’a pas investi dans plus de tests, de traçabilité et de protection de la santé publique, de sorte que les entreprises se sont ouvertes pour être obligées de fermer à nouveau. Il n’a pas investi dans des écoles plus sûres, alors elles ont rouvert leurs portes pour devoir fermer à nouveau. Il refuse toujours de donner aux gens des congés de maladie payés, seulement pour que les experts révèlent encore et encore que les lieux de travail sont le moteur de la propagation.

Doug Ford doit se réveiller et se rendre compte qu’il n’est pas un concurrent sur The Price Is Right. Il doit écouter les experts autour de lui qui lui disent de faire passer la santé publique avant l’argent. Il doit arrêter de se tromper et de répéter les mêmes erreurs afin que nous puissions arrêter le cycle de la maladie et des confinements.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.