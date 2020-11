From the Park – Tactiques de pression électorale

L’autre jour, je prenais un café-zoom avec un vieil ami afin de se rattraper de ce qui se passe dans nos vies. À un moment donné, nous parlions des tactiques de pression que certaines entreprises et certains fraudeurs utilisent pour inciter les gens à acheter un produit ou un service sur place. Beaucoup d’entre nous ont entendu des répliques, par exemple, peut-être de la part d’entreprises de pavage qui recouvriront ou même paveront votre entrée « aujourd’hui seulement » à un prix que personne d’autre ne peut battre parce que l’entreprise est déjà juste en bas de la rue et qu’elle en a une abondance de produit à offrir à prix réduit. Ensuite, ils vous disent qu’il faut agir vite parce que les ouvriers viennent juste de finir un travail cet après-midi.

Tes parents t’ont probablement appris que si quelque chose semble trop beau pour être vrai… ce n’est probablement pas vrai. Ces entreprises comptent sur vous pour agir rapidement et ne pas prendre le temps de comparer les prix. Par exemple, peut-être qu’ils ne préparent pas le sous-sol avec du gravier ou n’enlèvent pas les pierres qui pourraient se soulever sous le gel. Le contrat peut ne pas spécifier l’épaisseur du pavé qu’ils poseront. Rien ne garantit que la surface repoussera les gouttes d’huile ou de gaz comme le font certains produits. Vous comprenez…

Je déteste le dire, mais dans le monde de la politique, on peut parfois démontrer de telles tactiques de pression. Par exemple, un parti politique peut ne pas divulguer certains aspects ou détails de certaines parties de sa plateforme ou ne fournir que les éléments de base sur papier glacé au public. L’idée est de bombarder les électeurs avec une tonne d’informations à la fin d’une élection pour qu’ils n’aient pas le temps de vraiment réfléchir et de comparer à fond les plans ou programmes.

C’est pour cette raison que les néo-démocrates ont commencé à lancer dès maintenant nos plans et programmes proposés. La prochaine élection n’est pas prévue avant le printemps 2022. Mais en se lançant maintenant, les Ontariennes et Ontariens peuvent examiner les propositions à leur propre rythme et les examiner à travers une lentille en temps réel. Ils peuvent regarder autour d’eux et voir de première main ce qui se passe à leur porte aujourd’hui et se demander à quel point les plans du NPD seraient efficaces dans des situations réelles – pas sous une cocotte-minute électorale.

Récemment, Andrea Horwath a présenté aux Ontariennes et aux Ontariens notre plateforme Les aînés de l’Ontario méritent ce qu’il a de meilleur Il s’agit d’un plan complet et détaillé qui fera passer l’Ontario d’un système fragmenté, privatisé et mal réglementé à un système public et sans but lucratif bien réglementé et doté d’un personnel suffisant. C’était un sujet de colonnes récentes. C’est un plan qui explique comment nous pouvons réviser les soins à domicile et les soins de longue durée dans le cadre d’un tout nouveau modèle qui repose sur de petites maisons de type familial plutôt que sur des établissements de type institutionnel. J’espère que vous prendrez le temps de vraiment considérer le programme Les aînés de l’Ontario méritent ce qu’il a de meilleur.

Il y a quelques jours à peine, Andrea a lancé un deuxième plan à l’intention des Ontariens et Ontariennes qui soulève ce que les néo-démocrates considèrent depuis longtemps comme un droit de la personne – l’accès à un logement sûr et abordable. Nous pensons que les jeunes devraient pouvoir trouver un logement sûr et abordable lorsqu’ils seront prêts. Nous pensons que les gens devraient pouvoir louer sans la menace constante d’expulsion ou des hausses de loyer excessives. L’achat d’une maison ne devrait pas être hors de portée des familles qui travaillent fort. Nous croyons que les familles devraient pouvoir s’offrir une bonne maison, dans la communauté qu’elles aiment. Et nous disons que personne ne devrait jamais se retrouver sans abri et sans options de logement qui correspondent à ses besoins et à ses capacités.

Trouver une bonne maison est de plus en plus difficile pour les familles depuis des décennies, en particulier pour les personnes à la recherche de maisons multi-générations ou de maisons avec un loyer intégré pour un revenu supplémentaire. Personne ne devrait avoir à enfermer sa famille grandissante ou multigénérationnelle dans une maison exiguë ou en ruine à cause de la flambée des prix des logements. C’est une réalité pour beaucoup de gens dans le Nord de l’Ontario.

Aider les gens à créer des loger dans les sous-sols signifie plus de place pour les locataires, et cela s’ajoute aux 69 000 nouvelles maisons abordables que le NPD propose de construire. Le programme Un logement à votre portée protégera mieux les locataires des mauvaises conditions de vie et aidera 311 000 ménages à payer leur loyer.

Dans le cadre du programme NDP Homes in Ontario, les accédant à la propriété dont le revenu du ménage est inférieur à 200 000 $ pourraient avoir accès à des prêts sur valeur domiciliaire pouvant atteindre 10% pour aider à leur mise de fonds. Les propriétaires auraient alors la possibilité de racheter la part du gouvernement ou de ne rembourser le prêt que s’ils déménagent et vendent leur maison.

Nous créerons un fonds sans incidence sur les revenus pour financer les prêts remboursables dans le cadre du programme Homes in Ontario. Ce fonds sera autosuffisant. Les gains du fonds au fil du temps seront utilisés pour maintenir le fonds.

La mise en œuvre de l’ensemble du plan Un logement à votre portée nécessitera un investissement de 90 millions de dollars pour prolonger la durée de vie de 260 000 logements abordables et un investissement annuel moyen de 340 millions de dollars sur 10 ans pour construire 69 000 nouveaux logements abordables.

Le plan NPD Un logement à votre portée comprend un engagement à imposer des principes de conception universels pour les codes du bâtiment, garantissant que les maisons nouvellement construites sont «visitables» et adaptables.

Que vous viviez dans votre quartier depuis des générations ou que vous vous implantiez récemment dans la province, un gouvernement peut améliorer la vie des gens en aidant les familles à se payer des maisons qui peuvent être appréciés par leurs parents, leurs grands-parents et leurs enfants. Les néo-démocrates veilleront à ce que les Ontariennes et Ontariens d’aujourd’hui aient les mêmes chances nos parents et grands-parents, y compris une chance de planter des racines pour votre famille et de les voir grandir.

Les gens d’Algoma-Manitoulin ont toujours été là pour s’entraider, jour après jour. Si vous êtes comme la plupart des Ontariennes et Ontariens, vous vous retrouvez probablement plus à la maison que d’habitude à cause de la COVID-19. C’est le moment idéal pour regarder ce qui se passe à travers une lentille de réalité en temps réel et considérer à quel point la vie peut être meilleure si nous mettons nos esprits et nos énergies à rendre la vie meilleure pour nous tous ensemble.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.