Le budget de Doug Ford ne prend aucune nouvelle mesure pour assurer la sécurité et la santé des familles : NPD

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, a déclaré que dans son budget 2020, Doug Ford lève les bras dans la bataille contre la COVID-19 et livre les gens à eux-mêmes.

Alors que l’Ontario est au bord d’une catastrophe sanitaire et économique, le budget de Doug Ford ne prévoit aucune nouvelle mesure pour assurer la sécurité et la santé des familles ordinaires. En fait, alors que la deuxième vague de COVID-19 sévit, le budget 2020-2021 présenté par Doug Ford contient une réduction de près de 100 millions de dollars des dépenses prévues en soins de longue durée par rapport au plan fiscal de mars pour 2020-2021. Il n’y a rien dans le budget pour rendre les écoles plus sûres en plafonnant la taille des classes, même après que les propres données du gouvernement aient révélé que les écoles étaient une source d’éclosions de COVID-19. Il n’y a pas de nouveaux investissements dans la santé publique, malgré le dépistage et le traçage des contacts rationnés.

« Doug Ford dit aux personnes âgées vivant dans des foyers de soins de longue durée qui manquent dangereusement de personnel qu’il n’y aura pas d’embauche d’autre personnel cette année. Elles sont livrés à elles-mêmes », a déclaré Mme Horwath. « Il laisse plus de 30 enfants entassés dans les salles de classe. Il a choisi de ne pas donner d’argent frais à la santé publique, mettant les familles en grand danger. Le budget de M. Ford n’aide pas les emplois et les petites entreprises qui risquent de disparaître. Les travailleurs ne bénéficient même pas des congés de maladie payés dont ils ont besoin pour rester chez eux et arrêter la propagation de la maladie.

« Il jette l’éponge sur la lutte contre la COVID-19 et dit aux gens, aux familles et aux entreprises de ne s’attendre à aucune aide ».

Le premier budget de Doug Ford en 2019 prévoyait la suppression de milliers d’enseignants et de travailleurs de l’éducation, la réduction des aides aux enfants autistes et des réductions dans les soins de longue durée. Ces coupes et d’autres n’ont pas été annulées dans ce budget.

Avant le budget de jeudi, Mme. Horwath et le NPD ont appelé à :

Une aide financière immédiate pour le secteur hospitalier et l’établissement d’un financement permanent et opportun.

Embauche d’une armée de personnel de santé publique pour renforcer le dépistage, le traçage des contacts et les laboratoires.

Établissement d’un financement pour embaucher immédiatement un minimum de 10 000 PSSP et augmenter leur salaire d’au moins 5 $ de l’heure, pour atteindre quatre heures de soins pratiques par résident, par jour dès que possible.

Financer un plafond de 15 par salle de classes pendant la pandémie et mettre en place un financement permanent pour réduire la taille des classes après la pandémie.

Des aides financières directes et significatives pour les petites entreprises et leurs travailleurs confrontés à une perte de revenu.

Congés de maladie payés pour tous les travailleurs.

« Investir maintenant dans les personnes et les entreprises nous permettra de sauver beaucoup de choses. Cela sauvera des vies. Cela sauvera des emplois et cela nous épargnera l’angoisse et les dépenses bien plus importantes d’une lutte plus longue et plus profonde contre la COVID-19 ».